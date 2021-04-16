16 апреля в администрации Сыктывкара состоятся публичные слушания по проекту изменений в Устав столицы, которые на стадии первоначального обсуждения уже приняли скандальный характер, появились даже подозрения в их коррупционной направленности.

Горожанам предлагается рассмотреть вопросы, связанные с перераспределением полномочий между представительным и исполнительно-распорядительным органами местного самоуправления. Согласно проекту новой редакции Устава правила землепользования и застройки будут утверждаться администрацией Сыктывкара, а не как сейчас – его депутатским корпусом.

Новые поправки предлагается пустить «в дело» уже летом 2021 года.

Мутная перспектива

По словам руководителя фракции КПРФ в горсовете Сыктывкара Валерии Стрекаловой, больше всего смущает тот факт, что такими важными вопросами, как утверждение градостроительных нормативов, перевод земель из одной категории в другую, будет заниматься комиссия в структуре администрации города. Протокола решений комиссии в официальных источниках не будут публиковаться.

Если объяснить ситуацию проще, то речь, по сути, идет о легализации скандально известной точечной застройки, из-за которой центр Сыктывкара, микрорайон «Орбита», другие места столицы фактически превратились в «бетонные колодцы». Вырисовывается совершенно мутная перспектива.

Земля на вес золота

Раньше информация о планах точечной застройки пусть криво-косо, но все же попадала в публичное пространство на самых ранних стадиях. Благодаря этому в некоторых случаях удавалось отбиться от совершенно безумных строительных проектов. Пожалуй, самый известный случай из «нулевых» годов, когда коммерсанты положили глаз на крохотный участок земли, расположенный наискосок через дорогу от администрации столицы, аккурат напротив офиса республиканского отделения «Единой России». На том месте планировалось возвести многоэтажный торговый комплекс. Народ тогда сильно возбудился, и проект по-тихому свернули.

После принятия новых поправок в Устав чиновники вольны будут делать все что угодно с драгоценной столичной землей и ни перед кем не отчитываться: все по Уставу, все по закону!

Типа демократия

На первый взгляд может показаться, что речь идет пока что о каких-то планах, от которых можно еще отказаться. На самом деле все это лукавство. На мартовской сессии Совета Сыктывкара заместитель руководителя администрации Сыктывкара Владислав Матвеев сообщил, что горсовет обязан принять новую редакцию Устава, поскольку этого требует республиканский закон. Свое отношение к спущенному сверху проекту он комментировать отказался.

Выходит, что предстоящие в эту пятницу публичные слушания – это просто грубая игра типа в демократию, мероприятие для галочки. Ровным счетом на отказ от изменений в Устав оно не повлияет, пусть даже весь город станет возмущаться.

Ищи, кому выгодно

Против передела полномочий между чиновниками и депутатами решительно выступила не только фракция КПРФ в Совете столицы, но и единогласно члены фракции КПРФ в Госсовете Коми, где скандальный вопрос обсуждался еще на декабрьской сессии Коми парламента.

Законопроект внесла администрация главы Коми, ссылаясь на необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Депутат-коммунист Олег Михайлов развернул целую дискуссию с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорем Кузьмичевым, пытаясь понять, зачем вдруг понадобилось перераспределять полномочия между депутатами и чиновниками, если в пояснительной записке к законопроекту говорилось о том, что это лишь право, а не обязанность депутатов парламента. Министр после длительной паузы, видимо, подбирая нужные слова, как-то не очень убедительно пояснил, что если наделить чиновников полномочиями самостоятельно заниматься вопросами землепользования и застройки, то сократятся сроки утверждения планов градостроительства.

Кроме того, Олег Михайлов заявил, что с принятием спорного и совершенно необязательного законопроекта возрастают коррупционные факторы. Но дискутировать на столь болезненную для чиновников тему Игорь Кузьмичев не пожелал.

Законопроект о перераспределении полномочий между представительными и исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления в регионе поддержали все фракции парламента Коми, кроме КПРФ.

Нехорошие подозрения

Но в этой скандальной истории есть и свои подводные камни, поскольку далеко не все чиновники администрации Сыктывкара рады такому неожиданному «подарку». В случае чего есть с кого конкретно спрашивать, кивать на депутатов будет уже бессмысленно.

Есть основания подозревать, что в первую очередь в неоднозначном во всех смыслах законе больше всего заинтересованы крупные промышленники. Им теперь будет проще договариваться в кабинетной тиши с группой чиновников, чем с многочисленными муниципальными депутатами на открытых для гражданских активистов, особенно из числа экологов, заседаниях муниципальных Советов. Впрочем, это лишь предположение.

Сергей МОРОХИН.

P.S. Публичные слушания по проекту изменений в Устав Сыктывкара пройдут 16 апреля в 15.00 (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317). Участвовать в них могут все желающие.