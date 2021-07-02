Отчет принят, планов — громадье

Депутаты на сессии одобрили отчет главы МО ГО «Сыктывкар» Натальи Хозяиновой о деятельности администрации города в 2020 году. 21 народный избранник проголосовал «за» принятие отчета, четверо – воздержались.



Затем мэр рассказала о планах по развитию Сыктывкара. По ее словам, многие проекты «долгоиграющие», разрабатываются и реализуются уже не первый год, часть – новые решения.

Так, по программе «Безо-

пасные и качественные дороги», которая подразумевает тотальный ремонт улично-дорожной сети города, за минувшие два года обновили 64 улицы и участки дорог общей протяженностью 65 км. План на это лето – еще 14 км.

Активно решается вопрос по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья. Если за предыдущие два года таковыми были признаны 109 домов, то за 6 месяцев текущего года – уже 364 дома, до конца года будет еще примерно такое же количество.

В планах администрации возродить в Сыктывкаре службу озеленения и ухода за насаждениями – горзеленхоз. Сегодня в столице Коми сделан акцент на увеличение разнообразия ассортимента и использования многолетних цветов.

В первоочередном порядке в эти дни завершается замена светильников в центральной исторической части города, где будут проходить основные мероприятия в рамках празднования 100-летия Республики Коми. Закончить основные работы по городу планируется в августе, а окончательно, включая частный сектор и пригородные поселки – осенью.

«Мы начали реализацию проекта установки понтонного моста на переправе в Алешино. Вопреки обывательскому мнению, нельзя просто купить мост необходимой длины и закрепить его на реке. Нужна профессиональная проработка вопроса», – сообщила Наталья Хозяинова.

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