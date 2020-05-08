Как сообщил руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, из-за резкого таяния снега и подъема воды размыты некоторые участки дорог республиканского значения, а также одна муниципальная.

Отрезанными от райцентра оказались населенные пункты Дзель, Габово, Нижний Воч и Верхний Воч, Дема, отсутствует проезд между поселком Ягкедж и деревней Пузла. Возможно движение по одной полосе в направлении Белоборска, кроме легковой техники. Проезд от Усть-Кулома в зимстанском направлении возможен только по объездной дороге.

По информации руководителя района, проведено заседание оперативной группы. В режим повышенной готовности приведены добровольные пожарные дружины на отрезанных водой территориях. Корректируются планы работы медицинских работников, определены места посадки вертолетной техники в случае крайней необходимости.