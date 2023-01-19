Охотник застрелил напарника (Криминал от 20 января)

Трагедия произошла недалеко от поселка Яснэг.

66-летний житель Сыктывдинского района во время охоты ошибочно принял своего 58-летнего напарника, не вовремя снявшего маскировочный костюм, за животное и выстрелил в него из карабина. Из-за массивной кровопотери мужчина умер.

А вот еще был случай

Охотник подстрелил утку, а контрольным выстрелом попал в человека.

Сергей М. охотился на уток и был случайно ранен охотником, сидевшим в засаде на противоположном берегу озера. С иском к «обидчику» и с требованием взыскания компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей мужчина обратился в суд. Суд пришел к выводу о том, что истцу был причинен легкий вред здоровью по неосторожности и взыскал с ответчика компенсацию в размере 60 тысяч рублей, а также затраты на представителя в сумме 15 тысяч рублей.

Кольца уронила в снег

Злоумышленница похитила кольца с рук спящих супругов.

Супружеская чета из Эжвы поддерживала с бывшей соседкой приятельские отношения и однажды, встретившись случайно на улице, пригласила ее в гости. Застолье с распитием алкогольных напитков затянулось, и гостье предложили остаться на ночь. Наутро хозяева увидели, что знакомая покинула квартиру, не попрощавшись. При этом обнаружилось, что у обоих с рук пропали кольца. Потерпевшие обратились в полицию. Выяснилось, что золото похитила их гостья. Золото она забрала с целью продажи, но по дороге домой выронила в снег, когда доставала перчатки из кармана. Найти их не смогла.

Сутки под арестом

Провел 46-летний житель Печоры за уклонение от обязательных работ.

Мужчина был лишен прав на три года, но за несколько дней до истечения срока сел за руль «Нивы Шевроле». На центральной улице города его остановили сотрудники ГИБДД и составили протокол. Мировой судья назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ. Однако, как установил пристав, на место работы явился не сам должник, а его знакомый: за денежное вознаграждение он представился чужим именем. Должник вновь был привлечен к административной ответственности и провел сутки под арестом. Кроме того, он безвозмездно отработал 120 часов на муниципальном предприятии, которое оказывает ритуальные услуги.

Слово – не воробей!

Оскорбления фельдшера в интернете обернулись для ухтинца штрафом.

В группе «Доска позора/почета Ухта» в социальной сети «ВКонтакте» ухтинец опубликовал запись, в которой высказал в адрес фельдшера местного медучреждения оскорбления, унизившие его честь и достоинство. В суде нарушитель сообщил, что дал волю эмоциям, и раскаялся в содеянном. Ему выписан штраф на 5000 рублей.

Детям – повышенное внимание!

Врачи Республиканской детской больницы рассказали о травмах, полученных в новогодние праздники.

3 января пятилетняя сыктывкарка получила травмы от горящей пиротехники. Медики диагностировали у ребенка термический ожог лица II степени. Госпитализация ребенку не потребовалась.8 января годовалая девочка длительное время находилась на улице в Сыктывкаре. В итоге получила обморожение пальцев правой ручки I-II степени. В тот же день в селе Зеленец мальчик 2022 г.р. дома облился горячим супом. С ожогами левой стопы I-II степени малыша госпитализировали в отделение травматологии.