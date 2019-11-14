Охотники смогут получать премии

Убей волка за 20 тысяч

На этой неделе подписано постановление правительства Коми о мерах по регулированию численности волков и медведей.



Проблема обозначилась в прошлом году в связи с выходами этих животных в населенные пункты. По официальным данным, уже тогда численность волков превысила обычную более чем в пять раз. Были предприняты локальные меры: льготы на выдачу лицензий, упрощение порядка получения необходимых разрешений.

Первый проект достаточно радикального решения вопроса не прошел государственную экспертизу.

Похоже, что чиновников подтолкнула трагедия в княжпогостском поселке Едва, где волк загрыз 14-летнюю девочку. Уже на следующий день Минприроды выдало разрешение на отстрел десяти животных.

Спецбригада из 12 человек охотилась неделю. Им удалось даже не убить, а ранить одного волка.

С наступлением холодов волна набегов хищников в населенные пункты возобновилась с новой силой.

И вот документ подписан. Там прописано все: от звонка жителя до убийства животного и выплаты премии.

Так что двадцать тысяч охотники получат за каждую голову волка или медведя, убитого после 1 августа этого года. Это, конечно, в случае правильного оформления акта в лесничестве.

На следующий год в бюджет на эти цели заложено 4,7 миллиона рублей.

13 ноября на заседании правительства министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин заявил, что оптимальная численность волков в регионе должна быть на уровне одной тысячи особей. «На сегодня у нас 1300 особей. Порядка 300 особей надо отстрелить», — отметил министр.