Парки – для горожан

Чем больше в Сыктывкаре парков, тем интереснее он для жителей и гостей. С учетом того, что город претендует на юридическое закрепление статуса столицы Коми, зеленых зон с возможностями активного отдыха детей, молодежи и взрослых должно становиться все больше.

В этом убеждена депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова. Недавно она посетила общественные пространства, которые осовременены в Сыктывкаре. Прошлась по парку «Строитель» в одноименном микрорайоне города, а также осмотрела Мичуринский парк. Поговорила с горожанами, которые там отдыхали.

– В «Строителе» пожилые дамы признались мне, что наконец-то есть где проводить теплые дни, – отметила Ольга Викторовна. – Сидя на скамейке, они и за внуками следят, которые развлекаются в игровой зоне, и между собой новости из жизни города и страны обсуждают.

Отдельная зона ограждена для собаководов. Владелица бульдога, встретившаяся по пути, с улыбкой сказала: питомец ленив к тренировкам, поэтому пока что от прогулок больше пользы ей самой…

– В Мичуринском мы увидели много молодежи и мам с детьми. Они здесь по петляющим асфальтовым маршрутам с удовольствием катаются на велосипедах, – сообщила парламентарий. – С установлением надувных батутов юным посетителям стало интереснее. Однако родители хотели бы видеть побольше качелей – классический вид развлечения нашего, советского, детства.

По просьбам земляков при участии Ольги Савастьяновой на уровне РФ удалось решить вопрос по благоустройству общественных территорий за счет федеральной казны. Речь о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Эту практику, по ее мнению, имеет смысл продолжить и в следующие годы.

В Сыктывкаре, как и в других населенных пунктах Коми, еще достаточно свободных участков земли, где следует обустроить новые парки и скверы. А те, которые уже есть, при поддержке рублем из Москвы можно оснастить новыми объектами для разнообразных видов отдыха с учетом вкусов и пристрастий жителей разных возрастов.

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