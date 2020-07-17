До развала местной авиации у жителей Вуктыла и близлежащих к нему населенных пунктов была хоть какая-то альтернатива при выборе пути на «большую землю». Сейчас ее нет: добраться до ближайшей Ухты можно только по автотрассе, воспользовавшись услугами парома через Печору.

Без вариантов

«Услуги» эти никак не назвать дешевыми: с каждого автомобиля берут плату в размере 293 рублей, плюс 70 рублей надо заплатить за билет на катер. Если с семьей на выходных туда-обратно съездить в Ухту, то сумма за переправу набегает довольно приличная.

В той же Конституции прямо записано о свободном перемещении россиян по стране, о деньгах там ничего не говорится. Паром — это часть трассы, и у людей просто нет выбора. Они вынуждены платить столько, сколько попросят паромщики. Насколько все это законно? Ответ на этот вопрос жители Вуктыльского района пытаются получить уже не один год.

Судебная тяжба

Так, еще в 2014 году и.о. прокурора Вуктыла обратился в суд с исковым заявлением к Дорожному агентству Коми, которое обязано обеспечить беспрепятственный проезд по автомобильной дороге общего пользования «Ухта – Вуктыл» через Печору в соответствии с федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…»

Решением Сыктывкарского городского суда от 16 июля 2014 года на Дорожное агентство Коми была возложена обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозку пассажиров, грузов по трассе «Ухта—Вуктыл». Казалось бы, вот она — победа! Но она оказалась лишь промежуточной. На финише, пройдя все инстанции, точку в этом деле поставила Прокуратура Коми, посчитавшая, что плата с вуктыльцев взимается на законных основаниях.

Вуктыл собирает подписи

Спустя почти шесть лет депутат Совета Вуктыла Идрис Таибов решил вновь поднять этот жизненно важный вопрос с дорогой, тем более что в регионе теперь новый прокурор – Николай Егоров.

На его имя подготовлено обращение, в котором речь идет о конституционных правах граждан, а также содержится просьба разъяснить, какими правовыми нормами руководствовались должностные лица Прокуратуры Коми, не поддержавшие в апелляционной инстанции интересы вуктыльцев.

— Раз власти постоянно заявляют, что у нас социальное государство, так помогите нашим гражданам, реальные доходы которых падают уже пять лет подряд, — считает Идрис Таибов.

Сбор подписей под обращением начался 14 июля, на момент сдачи номера его поддержало уже порядка 300 вуктыльцев. По словам Идриса Таибова, он намерен направить обращение в Сыктывкар, когда его поддержит не менее 500 жителей Вуктыла. Судя по тому, как активно люди подписываются, документ поступит в Сыктывкар уже в самые ближайшие дни.

Сергей МОРОХИН.