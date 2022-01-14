С 30 января пассажиры сыктывкарских автобусов будут платить по 30 рублей за каждую поездку. А некоторые перевозчики поспешили поднять тариф еще раньше. Власти, как водится, объясняют это инфляцией. На самом деле все гораздо сложнее. Чтобы разобраться, совершим беглый экскурс в недавнюю историю.

«Черная касса»

Свободного рынка транспортных услуг в Коми так и не возникло. Чиновники создали некую гибридную систему – частно-государственную. Смысл ее в том, чтобы государство продолжало нести затраты, а прибыль доставалась бизнесменам, аффилированным с властью. Под эту коррупционную схему выстраивались и муниципальные конкурсы: самые выгодные маршруты доставались «своим», заранее известным перевозчикам.

Хозяева старались выжать из стареньких автобусов максимальную прибыль. Например, за счет сокращения интервалов движения. Ведь пассажиропоток на каждом маршруте – величина постоянная. Зачем часто гонять автобус, если можно набить салон до отказа и получить ту же выручку?

Причем значительная часть выручки превращалась в «черный нал». Для этого кондукторы использовали «левые» билетные рулоны. Деньги поступали не в кассу предприятия, а в карман хозяину. Значит, налоги с них не платились. Той же наличкой хозяин рассчитывался не только с водителями и кондукторами (официальная зарплата у них была очень низкой), но и со своими покровителями во власти. Говорят, деньги в Желтый дом носили тогда чемоданами.

Из-за того, что выручка уходила «в тень» (а это миллиарды рублей), разорилось и самое крупное городское АТП – ООО «Альфа-Транс». Кроме того, это предприятие чиновники лишали самых выгодных городских маршрутов в пользу авторитетных бизнесменов, близких к правительству Коми.

Республиканская власть диктовала столичной мэрии, кому и какие маршруты следует отдать «на кормление». А также постоянно «подогревала» транспортный бизнес за счет тарифов на перевозки. Для этого и нужна Служба по тарифам. Так же, как и в энергетике (в интересах бизнес-структур Константина Ромаданова), это ведомство легко утверждало любое повышение тарифов для частных перевозчиков. А в результате автобусные билетики стремительно дорожали.

В 2015 году чекисты разворошили властный муравейник. Веселовско-бондаренковские «братки» лишились своего привилегированного положения на транспортном рынке.

Произошло перераспределение и маршрутов, и денежных потоков. А на обломках «Альфа-Транса» возникло сыктывкарское автотранспортное предприятие САТП-1, которое при губернаторе Сергее Гапликове быстро захватило рынок, превратившись по сути в монополиста. Однако сама гибридная система не изменилась. И уже через несколько лет руководитель САТП-1 Александр Рукавишников тоже оказался на скамье подсудимых.

Получается, что все коррупционные схемы – в энергетике, в ЖКХ и на транспорте – оплачивает рядовой потребитель. Отдельных мздоимцев иногда наказывают, но на тарифы это никак не влияет. Их не только не снижают, а каждый год аккуратно индексируют.

Поэтому когда пассажирам объявляют: завтра будете, как миленькие, платить по 30 рублей, не стоит роптать. И дело не только в бензине, который растет в цене. Коррупционная составляющая была заложена в стоимость проезда еще в «нулевые» годы.

Когда торг уместен

Чиновники придумали еще одну интересную штуку – разделили столичные маршруты на две категории: на одних государство формально регулирует тарифы, на вторых стоимость проезда устанавливает сам частник (для этого ему достаточно просто уведомить мэрию, ее согласия не требуется).

В связи с этим в конце минувшего года произошел скандал. Как уже сообщала «Трибуна», перевозчики, обслуживающие «нерегулируемые» маршруты (№№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44), уведомили мэрию о том, что намерены поднять стоимость проезда до 35 рублей, причем уже с 20 декабря.

При этом на остальных («регулируемых») маршрутах государство в лице тарифной службы одобрило 30-рублевый тариф. Однако мэрия уговаривала принять его лишь после Нового года, дабы «не портить горожанам праздничное настроение».

Таким образом наружу выползла презабавная коллизия: получалось, что на две ценовые категории разделили не только городские маршруты, но и самих пассажиров. Хотя согласно законодательству муниципальная власть, отвечающая за пассажирские перевозки, обязана обеспечить равный доступ граждан к транспортным услугам.

Чтобы погасить конфликт, состоялось экстренное совещание с участием вице-мэра столицы Александра Можегова и представителей Товарищества перевозчиков.

Выяснилось, что и в самом Товариществе, куда входят 13 индивидуальных предпринимателей, согласья нет. Одним хочется тариф в 30 рублей, вторые предлагали 32, третьи – 35.

Правда, на встречу с

г-ном Можеговым пришли лишь пятеро «ипэшников», которые с порога заявили: «Экономика дает о себе знать!» В том смысле, что, раз дорожает дизтопливо, газ и запчасти, надо повышать и плату за проезд.

Но далее последовали и другие «весомые» аргументы в пользу новых тарифов. Оказывается, некая гражданка Королева задолжала перевозчикам крупные суммы. Кроме того, та же гражданка накопила огромные долги по налогам.

То есть «дает о себе знать» не только экономика, но и какая-то доселе безвестная горожанка, которая таинственным образом может влиять на стоимость билетов в автобусах?

А суть вкратце такова. Три года назад договор на перевозки по «нерегулируемым» маршрутам городская администрация заключила именно с Товариществом, которое возглавляет предпринимательница Татьяна Королева. По идее, она должна тут же перечислять средства, полученные из казны в качестве компенсации за СПБ (социальные проездные билеты), своим коллегам. Но вот что они утверждают: «ИП Королева Т.В. умышленно удерживает полученные ею от министерства (труда, занятости и социальной защиты РК – Авт.) средства и не перечисляет их перевозчикам». Причем задержки происходят уже на протяжении двух лет. И эти деньги «ипэшникам» приходится выбивать через суд.

Кроме того, на совещании в мэрии перевозчики поведали о налоговой проверке Товарищества, которая выявила огромную – на десятки миллионов рублей – задолженность по НДС.

Выходит, что господа-товарищи попросту уклонялись от уплаты НДС? И если с них начнут взыскивать задолженность, счета Товарищества будут арестованы, а предприниматели разорятся?

На это вице-мэр Можегов вполне здраво заявил, что «ответственность за налоги не должна быть оплачена пассажиром».

Золотые слова! Однако в итоге стороны пришли к выводу, что надо все-таки повышать тарифы. Пусть не до 35 рублей, но до 30-ти – «железно».

Еще одна любопытная деталь. В ходе этой беседы «нерегулируемые» перевозчики попытались надавить на г-на Можегова: мол, они имеют полное право объявлять новые тарифы. В ответ представитель власти напомнил, что у мэрии тоже есть право: перевести их на «регулируемые» маршруты. И тогда «ипэшникам» придется обосновать тарифы, то есть показать свои реальные затраты. Это заявление явно охладило пыл извозчиков.

Непонятно только, что мешает мэрии осуществить свою угрозу на практике. То есть не торговаться по поводу 2-5 рублей, а поставить всех транспортных бизнесменов в равные условия.

Кому выпадают доходы?

Остальные (кроме вышеназванных) сыктывкарские маршруты считаются «регулируемыми», на них тарифы устанавливаются по согласованию с правительством региона. Но и здесь подход укладывается в гибридную схему: часть затрат оплачивает казна, а прибыль достается частникам.

Перевозчикам, которые обслуживают «регулируемые» маршруты (в первую очередь это САТП-1), государство не только компенсирует затраты на перевозку льготников, но и так называемые выпадающие доходы. Откуда они, собственно, «выпадают» и кому в итоге достаются – вопрос интересный.

Чиновники, видимо, исходят из того, что автобусники работают чуть ли не себе в убыток. И проезд якобы должен стоить гораздо больше. Но чтобы избежать социальных потрясений, тариф искусственно сдерживается. А раз частники теряют доходы, «доброе» государство должно им доплачивать.

Расчет тарифов на перевозки предоставляют сами «автобусники», и производится он по затратному принципу. Помимо топлива, ГСМ, запчастей в цену каждого билетика закладывается и многое другое. Например, заоблачные зарплаты управленцев, а также многочисленного персонала, включая личных водителей, секретарш, охранников и т.д.

В советское время существовали жесткие нормативы по числу управленцев, и в головном офисе Сыктывкарского ПАТП было всего 17 штатных единиц. Сейчас нормативов нет, число управленцев никто не контролирует. А сама система заметно усложнилась. Государственный «Комиавтотранс» вместо того, чтобы самостоятельно осуществлять перевозки, зачем-то создал несколько дочерних предприятий, включая ООО «САТП-1», которому отдал в аренду автобусы. Чтобы расплатиться за аренду и получить прибыль, САТП-1 повышает тарифы. Получается, что пассажир платит дважды: сначала налоги, что идут в том числе и на содержание муниципального транспорта, а потом еще и за проезд в этом самом транспорте, который облепили различные фирмы-«прокладки».

Поэтому неслучайно, что именно главный игрок транспортного рынка – САТП-1 – обычно является инициатором повышения тарифов. И тарифная служба с ним всегда соглашается.

В других городах Коми в новом году тоже повысят тарифы, но разница с Сыктывкаром останется огромной. На 1 января с.г. стоимость проезда была такой: Воркута – 18 рублей, Инта – 20, Усинск – 18, Печора – 18, Ухта – 24.

В холодной Воркуте затраты, связанные с эксплуатацией автобусов, гораздо выше, чем в «бананово-лимонном Сыктывкаре». Расстояния там, если брать «городское кольцо», огромные, а тариф в 1,5 раза меньше.

Разве в других городах и районах Коми не растут цены на дизтопливо, газ, ГСМ? Там все то же самое. За исключением одного: тамошние перевозчики далеки от Желтого дома. И у них нет «лоббистов» в коридорах республиканской власти, которые могут проталкивать вожделенные тарифы. А главное, там сохранили автобусный транспорт в муниципальной собственности.

Но в столице Коми власти не пошли по этому простому пути, предпочитая мутные схемы. Похоже, что разобраться в них смогут только компетентные органы.

Владимир СУМАРОКОВ.