«Патриоты» отправятся в лагеря (Блиц от 2 июня)

На днях стали известны приговоры фигурантам «дела Порядина».

26 мая Сыктывкарский горсуд огласил приговор по уголовному делу экс-руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина и его сообщников: директора благотворительного фонда «Патриот» Николая Игнатьева, а также политтехнолога Максима Минеева. Порядин получил 8,5 лет лишения свободы. Минеев – 5 лет. Игнатьев приговорен к 5,5 годам. Напомним, фигурантов обвиняли в мошенничестве и легализации средств Монди СЛПК, которые выделялись на благотворительность.

Республика несет потери

На этой неделе в республику пришли еще пять «похоронок».

31 мая Ухта прощалась с Алексеем Касатиным. Он служил разведчиком-снайпером и пал смертью храбрых на территории Херсонской области. На этой неделе также стало известно о том, что в ходе СВО погибли Эдуард Попов из села Керчомъя Усть-Куломского района, уроженец села Няшабож Ижемского района Георгий Чикарин, боец из Нижнего Одеса Иван Бабий и Антон Шулепов из села Объячево Прилузского района.

Чтобы вирус не «вырос»

Детей в республике будут бесплатно прививать от ротавируса.

Для этого впервые закупили 500 доз вакцины. Препарат в форме капель позволит выработать у детей иммунитет. Пока этот препарат не входит в Национальный календарь прививок, но в Коми вакцинация для малышей бесплатная, главное – успеть до восьми месяцев с рождения малыша. Претендовать на нее могут прежде всего многодетные семьи, сообщает телеканал «Юрган».

Птичек тоже вакцинируют

В Коми готовятся к массовой вакцинации птиц в угрожаемых зонах.

В Сыктывкаре в угрожаемую зону входят хозяйства, находящиеся на удалении не более 5 км от места обнаружения массового падежа чаек на территории городского пляжа. В Корткеросском районе эта зона охватывает все подворья Сторожевска. Гражданам, содержащим птицу в личных подсобных хозяйствах, Минсельхоз Коми рекомендует обратиться в ГБУ РК «Управление ветеринарии РК» для проведения мероприятий по профилактике высокопатогенного гриппа птиц. Вакцинация проводится на безвозмездной основе.

«Чужие» пусть не летают

С 1 июня в Коми ввели ограничения на использование беспилотников в границах зон 28 промышленных объектов.

В целях обеспечения безопасности запрещается использование беспилотных воздушных судов в границах зон следующих предприятий: АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «Транснефть-Север» и ООО «Газпром трансгаз Ухта». Запрет не распространяется на беспилотники, используемые федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами госвласти и органами местного самоуправления РК. Между тем в большинстве регионов России введен полный запрет на использование беспилотников.

«Немцы» на Красной площади

Уникальные книги представит Коми на книжном фестивале в Москве.

IX книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет со 2 по 6 июня. Свои лучшие книжные новинки представят на нем около четырехсот издательств со всей России, в том числе Коми республиканская типография. Среди них – альманах «Немцы России», приуроченный к 25-летию Федеральной национально-культурной автономии российских немцев и НКА российских немцев в Коми.

Уходят ветераны

Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Усть-Куломского района.

Анне Еповой был 101 год. В 1942-м она попала в Московскую службу ВНОС (воздушное наблюдение – оповещение – связь). Войну закончила в звании ефрейтора. В 1949 году с супругом приехала в Коми, где и осталась жить. 10 лет она трудилась библиотекарем, 14 лет – заведующей общим отделом райкома партии, 10 лет – инструктором в отделе соцобеспечения. Выйдя на пенсию, Анна Ивановна оставалась активной общественницей, выступала перед школьниками, рассказывала о том, что пришлось пережить ей в годы войны.

Победило «Сокровенное лето»

Повесть Игоря Иванова признана победителем республиканского литературного конкурса «Лучшая книга года».

Жюри конкурса выделило ее из пяти книг на русском языке, вышедших в Коми в 2022 году. В номинации «Лучшая книга для детей» среди шести претендентов победителем стала книга «Челядьдыр\й, сё майбыр\й!» Эльвиры Поляковой. Спецприз конкурса получила книга Александра Ильина «Прогулка по Печоре», изданная в Коми республиканской типографии. А вот конкурс в номинации «Лучшая книга на коми языке» признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки.

Фестиваль в Сосногорске

Сосногорский рок-фестиваль «СОСНЫ» пройдет 24-25 июня.

Прием заявок для участия уже завершился, его обнародуют 3 июня. ​Имя хедлайнера пока также держится в секрете. Напомним, рок-фест в Сосногорске – один из старейших в России, он проводится с 1991 года. Долгое время председателем жюри фестиваля был композитор Михаил Герцман.

Фонд особого назначения

В Коми открылся филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Учреждение работает в Сыктывкаре, по ул. Первомайской, д. 11.

Участники СВО смогут получить консультации по вопросам получения медицинской, социальной, юридической помощи, решить вопросы с переобучением и трудоустройством. Кроме того, Фонд будет решать вопросы санаторно-курортного лечения, реабилитации, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Особая миссия ляжет на плечи социальных координаторов – специалистов, которые будут непосредственно взаимодействовать с участниками СВО и их семьями, индивидуально сопровождать их. Такие специалисты будут работать во всех городах и районах республики.