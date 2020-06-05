Павел Марущак выиграл судебный иск

Компенсация за «мучения»

Фигурант «дела Гайзера» отсудил 205 тысяч рублей за «пыточные» 1600 часов в автозаках.В декабре 2019 года освободившийся из заключения экс-начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак подал в суд на МВД, Минфин и Генпрокуратуру за «пыточные» 1600 часов в автозаках. Согласно иску, моральный ущерб защита фигуранта «дела Гайзера» оценивала в 15 миллионов рублей, но просила только 2,25 миллиона.

Напомним, П. Марущак был главой управления информации администрации главы Коми в 2010-2015 годах. По «делу Гайзера» суд назначил ему наказание в виде пяти лет и восьми месяцев лишения свободы, в июне 2019 года он вышел на свободу, поскольку день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии.

Как уточняет НПО «Общественный вердикт», П. Марущак «с детства передвигается на протезе». Так как высота двери в автозак находится не ниже 1,2 метра над землей, «в силу чего даже здоровые люди при погрузке в автозак или выгрузке из него иногда падают и получают серьезные травмы, риск стать жертвой такого падения для заявителя был гораздо больше», – говорится в сообщении. Из-за этого ему приходилось залезать в автозак на коленях, пояснили в правозащитной организации.