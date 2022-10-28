31 августа с.г. печорские депутаты забили тревогу, узнав, что в местном КВД не осталось врачей, а сам диспансер – под угрозой закрытия.

Это означает, что могут исчезнуть стационары круглосуточного и дневного пребывания. Кроме того, прекратится выдача справок для поступающих в учебные заведения, пострадают желающие поехать в санатории и работники организаций, где требуются справки о состоянии здоровья.

А главное, куда теперь податься тем печорцам, которые обнаружили на теле кожную сыпь? Хуже того, если «закапало с конца». Не говоря уж об элементарной профилактике…

Тень на плетень

Буквально на следующий день после депутатского обращения Минздрав Коми отреагировал: закрытие в Печоре филиала республиканского кожно-венерологического диспансера никогда не планировалось, а все сообщения на этот счет в социальных сетях – наведение тени на плетень, обман граждан.

Работа данного медицинского учреждения была лишь приостановлена на месяц в связи с увольнением сотрудника, о чем было сообщено руководству диспансера и доведено до чиновников республиканского Минздрава. Его заменит приглашенный из Сыктывкара опытный врач-дерматовенеролог. Оказывать помощь печорцам должен будет и врач-совместитель из поликлиники «РЖД-Медицина г. Печора».

Но такой ответ никого не успокоил. Более того, со слов депутатов, стало известно, что уже 13 сентября работникам КВД было объявлено о сокращении.

14 сентября депутат Госдумы РФ Олег Михайлов направил соответствующий запрос в Минздрав Коми, чтобы прояснить ситуацию с Печорским КВД и его сотрудниками.

Врачей – ноль

Поступивший через месяц ответ от чиновников подтвердил опасения печорских депутатов. Действительно, местным жителям теперь будет весьма проблематично получить квалифицированную медицинскую помощь.

В ответе за подписью и.о. министра Игоря Дягилева констатируется, что по состоянию на 10 октября текущего года в Печорском филиале республиканского кожвендиспансера работает 30 человек (ровно половина – пенсионного возраста). Из них (внимание!) «врачебный персонал – 0, средний медицинский персонал – 9 чел., административно-управленческий и прочий персонал – 21 чел.».

Кто же будет лечить печорцев прямо сейчас? Оказывается, только вахтовики. С 5 сентября в Печорский филиал РКВД временно командируются врачи-дерматовенерологи из других подразделений республиканского медучреждения.

Подождем до 2024-го?

И, похоже, такая ситуация с командировочными врачами сохранится надолго. Игорь Дягилев сообщает, что, «прогнозируя ситуацию с нехваткой врачебного персонала, учреждение заблаговременно начало вести поиск специалистов, используя все возможности: интернет-ресурсы по поиску специалистов, обращение к выпускникам, прошедшим обучение в профильной ординатуре; участие в «ярмарке вакансий»; личные контакты. Кандидатам были предложены выплата в размере 1 млн рублей по программе «Земский доктор» и бесплатное предоставление жилья…»

Но то ли ищут не там, то ли стимулов недостаточно, а поиск не дал результатов. На сегодняшний день в Печорском КВД по-прежнему нет ни одного местного врача.

В отличие от венерических заболеваний врачи не «распространяются» половым путем. Их надо долго учить, пестовать, стимулировать для работы в муниципалитетах. И хотя министр сообщил, что сложная ситуация прогнозировалась, но только «два врача с 1 сентября 2022 года начали обучение в ординатуре по профилю «дерматовенерология», срок окончания ординатуры 2024 год…»

Кадровый провал

И что самое удивительное, несмотря на откровенный кадровый провал в работе республиканской системы здравоохранения, министр в своем письме утверждает, что от жителей Печоры не поступает жалоб и обращений на низкий уровень медицинской помощи по дерматовенерологии. И вообще, среднемноголетний уровень заболеваемости венерическими и заразными кожными заболеваниями в Печоре не превышает среднереспубликанский уровень, а заболеваемость гонореей и микроспорами даже ниже, чем в других муниципалитетах.

Похоже, что в Минздраве региона со статистикой все нормально, а скоро и отсутствие врачей будет восприниматься как должное. Хотя с таким посылом вряд ли согласятся сами печорцы.

Местные жители утверждают: нужного количества врачей в Печоре не хватает уже длительное время, что отрицательно влияет на доступность и качество оказываемой медицинской помощи.

В целом в Коми ощущается острая нехватка врачей и среднего медицинского персонала, речь идет о сотнях вакансий. Но здесь дело не только в уровне заработков, а также в возможности местных властей предоставить врачам нормальное жилье. Молодые специалисты считают важным еще и качество жизни в том или ином муниципалитете, а оно в Коми из года в год неуклонно снижается. Увы, Печора в этом плане не исключение. «Город речников», процветавший в советские времена, теперь считается депрессивным, хорошего доктора сюда и калачом не заманишь.

Сергей МОРОХИН.