Педагогам сулят миллион рублей

В рамках федерального проекта «Земский учитель» Мин-обрнауки Коми поставил задачу привлечь в сельские школы республики 16 учителей, отметила министр образования Коми Наталья Якимова.

Сегодня регион нуждается в 143 специалистах – учителях математики, английского языка и начальных классов, а также воспитателях детских садов.

«Программа разработана на привлечение педагогов для работы в школах в малых населенных пунктах. Учителя получат денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, – заявила Наталья Якимова.

В проекте могут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет включительно.