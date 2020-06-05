Перед экзаменами выпускники наденут маски

Ребятки, температура в порядке?

В России бушуют коронавирус и экономический кризис. Впервые за всю историю (такого не было даже в войну) все российские школы сразу на несколько месяцев закрылись на карантин. Учебный процесс был безнадежно скомкан…

Между тем подошла горячая пора для десятков тысяч выпускников школ, многим из которых предстоит стать абитуриентами и бороться за свое «место под солнцем». Всего в российских вузах в этом году будет открыто 30 тысяч бюджетных мест. Несмотря на дистанционное обучение, предшествовавшее выпускным экзаменам, уровень сложности заданий в ЕГЭ не изменится, сообщил Рособрнадзор.

Дистанция – полтора метра

В этом году ЕГЭ будут сдавать только выпускники 11-х классов, которые планируют поступать в вузы. Сроки сдачи пробного и основного единого госэкзамена смещены. Пробные экзамены пройдут с 29 по 30 июня без присутствия школьников (это нужно, как объяснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, дабы «настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев»).

Основные экзамены – с 3 по 23 июля. Первыми будут география, информатика и ИКТ и литература (3 июля). Затем русский язык (6, 7 июля), математика (10 июля, профиль), история, физика (13 июля), обществознание, химия (16 июля), биология, иностранный язык, письменная часть (20 июля); иностранный язык, устная часть (22, 23 июля). Всего на ЕГЭ будут вынесены 15 предметов, среди которых каждый из выпускников сможет выбрать три дисциплины: два обязательных предмета и один – на выбор.

Все школы подготовились к нестандартному формату сдачи экзаменов. Перед экзаменом каждому школьнику проверят температуру и проведут санитарную обработку рук. (Роспотребнадзор рекомендует также во время экзаменов быть в масках и перчатках). В классе ребят рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За соблюдением установленных норм будут следить также посредством видеокамер, которыми с недавних пор оснащены все кабинеты, где проводятся экзамены.

Кому подфартило?

В Коми количество бюджетных мест для поступающих в высшие и средние специальные учебные заведения в этом году увеличено на 290. Прием документов в вузы начнется в июне, сразу после того, как выпускники получат аттестаты об образовании. Как только выпускник сдаст ЕГЭ, его данные будут внесены в информационную базу. Приемной комиссии, по сути, останется только провести рейтинг и зачисление абитуриентов. Испытания будут проходить только на факультетах, ведущих набор на творческие специальности.

Количество бюджетных мест увеличилось и для выпускников 9 классов (на 344 больше, чем в прошлом году). Вообще, девятиклассникам в этом году особенно подфартило: не нужно будет сдавать ЕГЭ в средние специальные учебные заведения. Их примут также без вступительных экзаменов, по конкурсу аттестатов, которые они должны получить не позднее 15 июня. Прием заявлений в техникумы и ссузы пройдет с 20 июня по 15 августа, а если свободные места останутся, то прием документов продлят до 25 ноября, заверил врио главы Коми Владимир Уйба.

«Не надо уезжать из республики», – просят чиновники от образования. Тем более, сегодня, когда до сих пор не понятно, как отразится пандемия на работе вузов других регионов. Ведь никто сегодня не даст точной информации, когда ситуация изменится к лучшему.

Хорошая новость есть для тех, кто намерен связать судьбу с нефтяной промышленностью. В новом учебном году Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) вводит новую специальность «Горное дело». Спонсором выступило предприятие ЛУКОЙЛ-Коми, которое выделяет на эти цели 70 млн рублей. У способных выпускников есть шанс получить редкую специальность – стать одновременно горным инженером и инженером-нефтяником. Студенты смогут проходить практику на предприятии «Яреганефть», а после завершения обучения туда же и трудоустроиться.

Еще одна хорошая новость для студентов-контрактников. В этом году, по словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, вузы должны предоставить им максимальные рассрочки и, по возможности, сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года.

Габриэлла ЩЕРБИНА.