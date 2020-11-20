Жители села Трусово возмущены тем, что власти решили «оптимизировать» детское учреждение.

Еще 10 июля с.г. сельчане обратились к губернатору Коми с коллективным письмом. Они сообщали, что в их сельском детском садике № 20 с 1 сентября грядет оптимизация, в результате которой группы сливаются в одну, и в ней будут заниматься как полуторагодовалые малыши, так и 6-7-летние дети. Мало этого: сокращается протяженность рабочего времени детсада до 9 часов, а это значит, что забирать детей нужно будет не позднее 16 часов 30 минут.

Губернатор не ответил

В результате родители попадают в сложное положение: все они – работающие люди, и у каждого свой график, а теперь они будут вынуждены его нарушать, чтобы успеть к закрытию детского учреждения. А это не понравится руководству предприятий, на которых они трудятся.

Как сообщили в администрации села, группы объединяют ради экономии средств. После оптимизации в одной большой разновозрастной группе будет работать один педагог и один младший воспитатель. Родители расценили это как ухудшение условий для развития их детей: в сокращенном составе и при разновозрастных воспитанниках два воспитателя вряд ли сумеют выполнить все, что требуют учебные программы. Заканчивалось письмо к губернатору просьбой увеличить продолжительность работы детсада, а также отменить объединение групп, дабы дети воспитывались в нормальных условиях, как было раньше.

Увы, из администрации главы Коми ответа так и не последовало.

«Невостребованность»?

Зато в поселение пришла другая бумага, подписанная и.о. руководителя администрации района Еленой Еремеевой. Она сообщала, что посещаемость в садике не превышает 50 процентов, а это указывает «на невостребованность работы детского учреждения в прежних условиях». Поэтому до конца года садик будет работать по 10 часов, но потом режим будет изменен.

Практически такое же письмо Е. Еремеева направила и в администрацию главы РК, изменив лишь продолжительность работы детсада на полчаса и указав, что в новой группе будет работать воспитатель на 1,5 ставки, музыкальный работник на 0,25 ставки и младший воспитатель на 1,3 ставки. Но во время занятий в группе будет находиться два педагога, утверждает Е. Еремеева.

По словам родителей, им неофициально сообщили, что и в январе режим работы учреждения будет сокращен. В связи с этим жители обратились к депутату районного Совета з, который, в свою очередь, направил письмо в районную прокуратуру с просьбой провести проверку.

Анатолий ПОЛЬКИН.