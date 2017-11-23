Переселенцы дорожат своим здоровьем – отказываются переезжать в построенный дом

16-квартирный дом в местечке Погост, что находится в старинном селе Ыб, был построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но до сих пор заселен не полностью — четыре квартиры пустуют. А тем, кто все же переехал, деваться, видимо, было некуда.

Обладатели квартир уже два года пытаются убедить чиновников, что жить в этом доме невозможно: здание похоже на картонный сарай, продуваемый всеми ветрами.

Поначалу жильцы надеялись, что вопиющие недоделки исправят сами строители. Но горе-мастера вскоре исчезли, а районная власть пыталась отделаться от жалобщиков туманными обещаниями. И тогда пенсионерка Вера Паршукова, дочь которой получила в этом злополучном доме квартиру, от имени всех «отказников» решила достучаться до руководства республики.

Огласила весь список

В декабре прошлого года Вере Васильевне удалось встретиться с зампредом правительства Коми Константином Лазаревым, который вел прием посетителей в сыктывкарском офисе «Единой России».

Вера Паршукова поведала зампреду о гниющих полах на первом этаже нового дома, о том, что вентиляция в здании сделана «наоборот»: она не вытягивает дурной запах из туалета и ванной, а гонит в квартиру холодный наружный воздух. Стены в доме настолько тонкие, что звукоизоляция практически отсутствует, стеклопакеты на окнах болтаются, двери не закрываются и т. д. В общем, полный набор строительного брака.

Услышав этот длинный список недоделок, господин Лазарев, по словам пенсионерки, очень удивился и обещал приехать, чтобы лично разобраться с бракоделами. До Ыба километров 60, но высокопоставленный чиновник почему-то так и не смог их преодолеть. Очевидно, все это время был очень занят.

Приезжали, правда, другие проверяющие, рангом пониже. Но толку от их визитов — никакого.

Проще снести, чем отремонтировать

После безрезультатных жалоб в Минстрой и жилищную инспекцию Вера Васильевна обратилась в прокуратуру республики.

В сентябре этого года по требованию прокуратуры жилинспекция провела проверку дома № 9 в местечке Погост. Увы, сведения о недоделках подтвердились. Более того, прокуратура сообщила, что назначена проверка самого проекта строительства дома — на предмет его соответствия существующим строительным нормам. Однако когда и кем она будет проводиться — пока не известно. По крайней мере, в доме ничего не меняется, а те, кто в нем живет, поминают строителей и чиновников недобрым словом.

Кстати, несчастные жильцы до сих пор ждут приезда Константина Лазарева. Видимо, все еще на-деются, что зампред правительства выкроит для них свое драгоценное время.

Причем, по словам

обитателей «девятки», дом вряд ли можно отремонтировать. Проще его снести и построить новый.

Но только кажется, что — проще. Ведь уже были «освоены деньги», и за этот дом чиновники отчитались. То есть поставили галочку в программе переселения из ветхого жилья.

Анатолий ПОЛЬКИН.