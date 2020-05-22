Сегодня у всех на слуху пандемия коронавируса, и на ее фоне несколько в «тень» ушла другая напасть, от которой страдает все больше жителей Коми, – это ВИЧ/СПИД.



По данным Роспотребнадзора (их обнародовали аккурат перед 17 мая – Днем памяти умерших от СПИДа), в Коми с 1990 года выявлено 4885 ВИЧ-инфицированных, из них 4325 человек – жители республики. Мужчины составляют 62 процента, женщины – 38 процентов. За весь период в регионе 681 ВИЧ-инфицированный умер, в том числе непосредственно от ВИЧ-инфекции – 156 человек. Доля заразившихся при употреблении инъекционных наркотиков составляет 47 процентов.

Самый высокий уровень пораженности ВИЧ отмечается в Воркуте, Ухте, Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. В столице еженедельно в среднем выявляется по три новых случая заражения смертельно опасной инфекцией.

В 13-ти субъектах России носителем ВИЧ-инфекции является как минимум каждый сотый житель. Наиболее тревожная обстановка в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях, где ВИЧ фиксируется порядка у 1800 человек из расчета на 100 тысяч населения.

Согласно официальным данным, на начало 2020 года за все время наблюдений количество зарегистрированных заболевших в России составляло приблизительно 1 миллион 306 тысяч человек. Из них более 308 тысяч погибли. Также медики признают, что от 300 до 500 тысяч человек не знают о своем статусе.

Примерно 70 процентов заразившихся – экономически активные граждане в возрасте от 30 до 50 лет.

Россия занимает третье место по уровню распространенности ВИЧ (данные Организации Объединенных Наций), вслед за ЮАР и Нигерией.

Не может не вызывать тревогу и то, что сейчас больше половины всех случаев инфицирования, фиксируемых в странах Европы, приходится на Россию.

Сергей ПАВЛОВ.