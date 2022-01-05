Первый – мальчик! (Блиц от 6 января)

Первые роды в 2022 году зарегистрированы в Сыктывкаре.

В 3.05 в родильном отделении Кардиодиспансера родился мальчик. Мама из Сыктывкара, это ее третий ребенок. Всего в новогоднюю ночь в столице Коми появилось на свет трое детей. В Ухте первой родилась девочка. Роды зарегистрированы в 3.50. Мама из Чиньяворыка родила четвертого ребенка в семье. В Воркуте первенец появился в 7.40, мальчик также будет третьим ребенком в семье.

Год культурного наследия

Президент подписал указ о проведении в 2022-м

Года культурного наследия народов России.

Делается это в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций всех народов и этнических общностей Российской Федерации.

Рекордные тонны мусора

Региональный оператор Севера вывез 31 декабря из Сыктывкара 160 тонн мусора.

В преддверии праздника на площадках традиционно оказывается рекордное количество мусора. Связано это с генеральными уборками, которые люди делают дома, избавляясь от различного хлама, копившегося в течение года. В результате некоторые площадки, где особенно остро ощущается нехватка контейнеров, 31 декабря регоператор освобождал дважды за день. По информации компании, 31 декабря и за три дня января в Сыктывкаре регоператор вывез более 600 т отходов, в Ухте – 456 т, Сосногорске – 74 т, Воркуте – 227 т.

Гайзер остался в колонии

Экс-главе Коми отказано в замене наказания принудительными работами.

В ноябре прошлого года Гайзер подавал прошение о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ. 29 декабря Бежецкий суд вынес решение: в удовлетворении ходатайства отказать. Напомним, Гайзер осужден на 11 лет колонии строгого режима, отбывает срок в колонии № 6 в Тверской области. Ранее Себежский районный суд Псковской области, рассмотрев подобное ходатайство Константина Ромаданова, удовлетворил его, заменив срок в колонии на исправительные работы.

Коэффициент сцепления подвел

Самолет Smartavia не смог приземлиться в Сыктывкаре 1 января.

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Сыктывкар, не смог сесть в столице Коми из-за погодных условий и был перенаправлен в Архангельск. Об этом 1 января сообщила группа «Гражданская Авиация в Коми». Борт должен был сесть в 22.05, но из-за сильного снегопада и плохого коэффициента сцепления с полосой был перенаправлен на запасной аэродром. В это же время в аэропорту Сыктывкара происходила посадка пассажиров на рейс компании ЮТэйр «Сыктывкар – Внуково». Для взлета состояние полосы также не подходило, пассажирам пришлось ждать на борту около двух часов, пока полосу закончат обрабатывать химреагентами.

В Коми все меньше жителей

За 2021 год численность населения уменьшилась почти на 8 тысяч человек.

По оценке Комистата, численность постоянного населения республики на 1 ноября 2021 г.

составила 805,7 тысячи человек и с начала года уменьшилась на 7,8 тысячи человек, или на 1%. Сокращение произошло за счет естественной убыли (58%) и миграционного оттока населения. Всего за январь-октябрь в Коми родились 6 026 человек, умерли 10 543, в том числе 35 малышей в возрасте до года. Миграционная убыль за тот же срок составила 3 330 человек. Прибыл в республику 23 561 человек, убыл – 26 891 человек.

Эмексузян покидает пост

Ректор Коми академии госслужбы уезжает в Москву.

И.о. ректора до назначения нового руководителя КРАГСиУ будет заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Сергей Ткачев, сообщает пресс-служба академии. Нового ректора назначит Министерство образования, науки и молодежной политики Коми. По некоторым данным, Аркадию Эмексузяну, руководившему академией чуть больше года, поступило предложение Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Вместо шапок – пакет с землей

Ухтинка заказала в интернете меховые шапки и потеряла 4,5 тысячи рублей.

Женщина пояснила, что увидела выгодное предложение о продаже шапок на одном из интернет-сайтов. Выбрав интересующую ее модель, она заказала сразу две шапки. Деньги перевела наложенным платежом в почтовом отделении. Осознав, что стала жертвой злоумышленников, жительница Ухты немедленно обратилась в полицию.

Кольцо с распухших пальцев

Двум жительницам Коми после новогоднего застолья понадобилась помощь спасателей.

1 января в Троицко-Печорске, а 3 января в поселке Краснозатонский две женщины не смогли снять кольца и после тщетных попыток вызвали спасателей. Сотрудники Троицко-Печорского спасотряда срезали украшение, а сыктывкарские – перекусили украшение бокорезом. Подобные инциденты часто встречаются в практике, поэтому спасатели рекомендуют вовремя избавляться от украшений, которые перестали подходить по размеру.

Печку вернули хозяйке

Воришки утащили с сыктывкарской дачи банную печку, а потом… вернули.

На дачном участке жительницы Сыктывкара в СНТ «Дубрава» (Максаковка) была похищена металлическая банная печь. Факт кражи обнаружила владелица участка, которая заметила на снегу ведущие к бане следы от «Бурана». Этот след привел ее к дому похитителей, которые свою причастность к пропаже имущества отрицали. Вернувшись на следующий день на дачу, женщина обнаружила печь на месте и обратилась в полицию. В ходе проверки подозреваемые в краже признались. Тем не менее, заведено уголовное дело.

Продал чужие ботинки

Обувь стоимостью 7 тысяч сыктывкарец продал за 400 рублей.

В первые дни нового года в полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него украли дорогие кожаные ботинки. Он пригласил в гости приятеля, а после его ухода заметил, что обувь исчезла. Оказалось, что к краже причастен его знакомый, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Задержанный рассказал, что продал обувь за 400 рублей. В итоге ботинки вернули хозяину.