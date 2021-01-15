Фестиваль прошел 13 января в режиме онлайн и впервые не в Усть-Куломе: трансляция велась из студии телеканала «Юрган» в Сыктывкаре.

Вокалисты приехали на «Василей» из разных уголков Коми – Ухты, Ижемского, Удорского, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов. А среди авторов песен был даже уроженец Израиля – Яир Сапир, который много лет живет в Дании. Его песню «Тэ да ме» («Ты и я») исполнила сыктывкарка Анна Ульянова.

Валентина Лебедева, ставшая в итоге обладательницей Гран-при фестиваля, живет нынче в Санкт-Петербурге. Песня «Шондi юг\рыс водз асыв чечч\дiс» («Солнечный свет рано утром поднял»), которую исполнила девушка, по итогам онлайн-опроса получила также приз зрительских симпатий. За нее проголосовали 2383 человека. Всего было собрано более 8 тысяч голосов со всей республики, рекламные ролики «Василея» посмотрели более 80 тысяч пользователей соцсети.

Жюри фестиваля составили опытные профессионалы во главе с народной артисткой Коми Лидией Логиновой. Они оценивали песни в четырех номинациях – «Песня о родной земле», «Национальная эстрадная песня», «Песня о любви» и «Молодежная песня».