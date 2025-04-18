Сыктывкарцы привыкли к тому, что по весне вдоль улиц расцветает сирень, зеленеют липы и тополя, а на огородах начинается цветение клубники. Однако такой радующей глаз красоты в северном городе могло бы не быть, если бы в 1929 году в Усть-Сысольске не появился бывший садовник дворцово-паркого ансамбля царской резиденции Петергоф Федор Павлов.

Разумеется, он попал в столицу Коми края не по своей воле, но остался в ней жить и после того, как получил возможность сменить место жительства. Федор Павлович вложил в озеленение города свою душу, успел увидеть плоды своего труда и сжился с ними. О его нелегкой судьбе рассказал на одной из экскурсий в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин.

По стопам Леонарда Ван Гарнихфелта

В 1715 году Петр I, накануне своей второй поездки в Западную Европу, задумал создать на месте своего путевого дворца по дороге в Петербург царскую резиденцию, способную превзойти знаменитый Версаль. В своем походном журнале государь назвал этот дворец Петергофом, что в переводе с немецкого означает «Петров двор».

По замыслу будущего императора, эта резиденция должна представлять из себя Большой дворец и комплекс фонтанов, окруженных садами и парками. Петр лично набросал план этого великолепия, а одним из тех, кто был призван воплотить его мечты в жизнь, стал голландский садовый мастер Леонард Ван Гарнихфелт, сумевший к тому времени в оранжерее Летнего сада Санкт-Петербурга вырастить апельсины, лимоны и лавры.

В Петергофе голландец умудрился не только устроить сад вокруг Большого дворца, но и разбить огороды и возвести оранжереи, которые поставляли к императорскому двору овощи, пряные травы, яблоки, а также ананасы, виноград и другие экзотические фрукты. Кроме того, он подготовил десятки русских учеников, продолживших дело после смерти мастера в 1738 году. А они, в свою очередь, готовили своих последователей. И так тянулась цепочка преемственной связи вплоть до 1917 года, когда дворцы Петергофа превратили в музеи.

Многие садовые мастера поплатились свободой за свою работу на царскую семью. Среди них оказался и Федор Павлович Павлов.

«СЛОНовец» и «УСЕВЛОНовец»

К сожалению, о жизни Федора Павлова до его прибытия в Усть-Сысольск почти ничего неизвестно. Он получил срок то ли десять, то ли пятнадцать лет лагерей, но как звучал приговор, история умалчивает. Раскрыть тайну могли бы документы Управления северных лагерей особого назначения (УСЕВЛОН), под началом которого бывший садовник был заброшен в Коми край, но они утеряны.

Известно, однако, что первые «усевлоновцы» приплыли в 1929 году на пароходе из Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). А на Соловках Павлову было чем заняться.

Еще в 1820 году архимандрит Соловецкого монастыря Макарий заложил ботанический сад для снабжения монахов овощами и фруктами. Здесь удавалось выращивать даже теплолюбивые культуры – дыни, персики, арбузы. В 1881 году на Соловецких островах была создана биологическая станция, призванная изучать беломорскую флору и фауну. А пришедшие к власти большевики организовали в 1920 году совхоз, занимавшийся сельским хозяйством в крайне суровых северных условиях.

Через три года на свет появился СЛОН, вскоре превратившийся в многофункциональное предприятие, имевшее в своем составе отдел испытания новых культур. С материка на острова завезли черенки нескольких десятков видов деревьев и кустарников. В результате возникло четыре дендроприемника, в одном из которых Федор Павлов мог трудиться, будучи зэком.

По меткому выражение Солженицына, СЛОН был раковой опухолью на теле страны, которая стала давать метастазы. УСЕВЛОН стал первой из них. В его составе садовый мастер Федор Павлов оказался в Усть-Сысольске.

Переплетенные судьбы

Перед УСЕВЛОНом поставили две задачи – разведка и организация нефтепромыслов в районе реки Ухты и прокладка железной дороги Усть-Сысольск – Пинюг. Федору Павловичу, можно сказать, повезло. Он не занимался ни тем, ни другим, а своим любимым делом. И этим он обязан местной жительнице Павле Цыпленковой.

Как поведала телеканалу «Юрган» ее внучка Надежда Титова, судьба Павлы Дмитриевны тоже была не из легких. После окончания в 1916 году Александринской женской гимназии Усть-Сысольска ее направили учительствовать в село Спаспоруб. Там она вышла замуж за фельдшера Алексея Цыпленкова. Но он вскоре умер, оставив ее, беременную и с годовалой дочерью на руках.

С работы молодую учительницу погнали, поставив в вину учебу в «царской гимназии». Пришлось Цыпленковой пешком возвращаться в Усть-Сысольск, где она нашла работу в школе, но не педагогом, а уборщицей и одновременно истопником. Впрочем, это было не так плохо, поскольку ей, как техническому персоналу, полагалась отдельная комната.

А через несколько лет Павла Дмитриевна сумела с помощью брата построить себе дом возле пересечения улиц Ленина и Куратова и завести большой огород. Летом 1929 года она, как и многие горожане, отправилась на пристань, чтобы посмотреть на прибывших «усевлоновцев». И присмотрела Федора Павлова – статного крепкого бородача 54 лет от роду. От своей бабушки Надежда Титова слышала, что местным жителям разрешили отбирать из заключенных работников для своих хозяйств. Федор Павлович ей вполне подходил.

Они оба были людьми не молодыми, но и не старыми, а потому составили вполне достойную пару. Однако как складывались их личные отношения, нам неведомо, но можно с уверенностью сказать, что о таком ценном «колоднике», как она сама его обозвала перед своими подругами, Павла Дмитриевна не могла и мечтать.

Очень скоро возле дома выросли яблони, сирень и кусты черной смородины, возникли парники с огурцами, в самом доме в горшках зацвели фуксии. И такие чудеса не могли не заметить представители местной власти, задумавшие разбить в городе Парк культуры и отдыха.

Анютины глазки под охраной милиции

Вологодский писатель Павел Засодимский в очерке «Лесное царство» 1878 года написал, что «нет в Усть-Сысольске ни городского сада, ни бульвара». Действительно, только в 1890 году городская управа решила заложить общественный сад между Троицким собором и Базарной площадью, который не пользовался популярностью, а более походил на лужайку, с расположенными в виде буквы «Ж» дорожками.

В 1932 году пространство сада расширилось за счет снесенного собора, и тогда было принято решение превратить небольшую зеленую зону в настоящий парк. Не привлечь к этому делу петергофского садовода было бы преступлением.

Федор Павлович взялся за любимое дело с азартом. От Петергофа его отлучили, но теперь ему представилась возможность хотя бы частично воссоздать аналог императорской резиденции, правда, без грандиозных фонтанов и Большого дворца.

Деревья под присмотром бывшего царского садовника сажали горожане во время субботников. А Федор Павлович лично взялся за цветы. Благодаря ему в парке, который после убийства сталинского любимчика Кирова получил его имя, появились клумбы с астрами, анютиными глазками, гвоздиками, георгинами, петуньями, маргаритками и резедой. Да он и сам оказался в своего рода «цветнике» – под его руководством работала женская бригада. Работала на совесть, и, будучи человеком широкой и доброй души, своих женщин он искренне любил. Они отвечали ему взаимностью.

«Население к появлению цветов отнеслось очень восторженно, – поведал в ходе экскурсии Игорь Сажин. – Воровали изо всех сил». Властям пришлось приставить к клумбам охрану. Днем цветники охраняли дружинники, а ночью – милиция.

В северной части парка, на месте Центра культурных инициатив «Югор», появилось и вовсе диво дивное – клубника. Мало кто верил, что эта сладкая ягода может произрастать в северном городе. Но у Павлова был опыт Соловков, где выращивались дыни и арбузы, а потому он верил в успех.

Так оно и случилось. Ягоды уродились крупные и сочные.

P.S. __________________________________________________________________________

Шаровидные тополя

Посаженные Павловым липы и тополя изменили облик столицы Коми

По словам Надежды Титовой, Федор Павлович любил иногда «принять на грудь» и затянуть романс «Вот мчится тройка почтовая». Сам же он никуда не мчался и умер в 1957 году, прожив на свете 82 года, так ни разу не покинув после приезда Сыктывкар.

Впрочем, ему и некуда было уезжать. В Петергофе остались его дочь с мужем и детьми, но во время войны они погибли – в дом, где они жили, попала немецкая бомба.

А Федор Павлов продолжал творить свой Петергоф уже за пределами Кировского парка. Вдоль улиц Коммунистическая, Советская и Бабушкина он высаживал липы и тополя. Возможно, те, кто страдает от аллергии, в жаркие летние дни ругают их за тополиный пух. Однако не стоит забывать, что эти деревья морозостойки, быстро растут, выделяют много кислорода и очищают воздух от пыли своей листвой и трижды проклятым пухом.

Как вспоминает Надежда Титова, возглавляемая Федором Павловичем женская команда весной и осенью обрезала секаторами сыктывкарские тополя, формируя из них своеобразную крону в виде больших шаров. Таким образом захолустный город со сплошь деревянными домами и немощеными улицами становился летом зеленым и весьма привлекательным.

Игорь БОБРАКОВ.