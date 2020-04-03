Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, предприятия и учреждения с непрерывным циклом производства, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии — безусловный приоритет властей, подчеркнул он.
Владимир Путин объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов, при этом указав, что местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, когда вводить режим для борьбы с коронавирусом, учитывая местные особенности и условия.
Президент также поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок,
Глава государства поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире и в России еще не пройден.
Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, что позволяет снизить риски. Он попросил и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких.
Пик еще не пройден. Президент вновь обратился к нации
Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.