Как, не имея ни карандашей, ни бумаги, ни конвертов, заключенные 30-50-х годов писали письма и отправляли весточки родным за тысячи километров? Дать ответ на этот вопрос поможет выставка «Право переписки: заключенные ГУЛАГа и внешний мир». Она открылась 7 октября в «Револьт-центре» в Сыктывкаре. После 16 октября передвижная экспозиция отправится в другой регион.



После выставки в Аджероме (о ней писала «Трибуна») «Револьт-Центр» продолжил говорить о трагичном и трудном наследии страны. На этот раз разговор посвящен лагерной переписке заключенных советских лагерей 20-50-х годов. Тема может показаться достаточно узкой, но в действительности она отражает опыт, который был у значительной части советского народа. По подсчетам историков, с 1930 по 1953 годы в СССР через лагеря прошло 20 млн человек. Если же включить депортированных и спецпоселенцев, то цифра достигает 25 млн. Учитывая, что население СССР в 1953 году составляло примерно 188 млн, то получается – около 10-13% населения страны писали письма в лагеря и передавали их на волю.

Выбрасывали из вагонов

По словам историка Алексея Макарова, сначала предполагалось создать выставку, посвященную метеорологу Алексею Вангенгейму, расстрелянному в 1937 году в урочище Сандармох. Тот написал более 200 писем из соловецкого лагеря в начале 30-х годов своей маленькой дочери.

– Потом мы поняли, что у нас в фондах есть другие письма из лагерей, и сделали выставку и книгу «Папины письма», – поясняет Алексей Макаров. – После этого подумали, что хорошо бы ответить на вопрос: как вообще протекала переписка? Какие были условия, сколько можно было писать, о чем можно и нельзя. Работа шла довольно трудно. Оказалось, что нормативной базы почти нет. В одном лагере можно писать одно количество писем, в другом – другое. Подробности можно узнать только из самих писем.

Материалы выставки дают представление о том, как заключенные отправляли на волю послания на обрывках газет, на папиросных коробках, вышивали рыбьей костью на ткани, выцарапывали на бересте, прятали крошечные записки родным в пуговицах и складках одежды. Особая страница истории – весточки, которые заключенные выбрасывали из вагонов во время перегона по этапу, надеясь, что кто-то перешлет найденное письмо родным.

Куратор выставки Элина Руденко призналась, что, когда два года назад начинала работать над экспозицией, не представляла, насколько актуальной она станет.

– Один из главных посылов выставки заключается в том, что политическим заключенным любого времени – советского или современного – помогает оставаться на плаву солидарность общества, поддержка друзей и родных, – поясняет Э. Руденко. – Эта солидарность проявляется по-разному, в том числе в письмах. Темные времена невозможно пережить без родных и друзей, и шире – их невозможно пережить без общества, которое готово постоять за тебя и не забывает свою историю.

Несмотря на сложность лагерной темы, экспозиция доступна для восприятия. Ее архитектор Егор Ларичев уточнил, что выставка задумывалась как интерактивная, рассчитанная на юношескую аудиторию. Здесь каждый стенд устроен так, что с каждым из них можно по-разному взаимодействовать.

Моральный выбор

Около одного стенда можно прочитать послания, которые во время этапной пересылки бросал из вагона заключенный. У другого – оценить вес посылки, которую разрешали отправить в лагерь, и увидеть ее содержимое. У третьего – прочитать переписку и попытаться догадаться, что для обхода цензуры на самом деле имелось в виду под словами «режиссер», «актеры», «драмтеатр». И что немаловажно, выставка порой предлагает зрителю самому совершить моральный выбор. Создатели экспозиции предлагают посетителю бросить фасолину в стакан с «да» или «нет» и ответить на вопрос: отправил бы он найденную на железной дороге весточку, несмотря на опасность быть пойманным с ней?

Для системы ГУЛАГа право на переписку было во многом инструментом наказания, который препятствовал общению заключенных с внешним миром. Это наказание отражалось как в ограничении числа писем, так и в том, чтобы создать условия, когда переписка почти невозможна.

С этой позиции выставка, если проводить параллели с нынешним временем, обретает новые смыслы. По словам сыктывкарского историка Игоря Сажина, переписка как коммуникация заключенного с родственниками – важный показатель взгляда на места лишения.

– Если пенитенциарная система не дает заключенному социальных связей, значит, она катится в сторону карательной системы. Если все-таки человек может переписываться с определенными ограничениями, значит, пенитенциарная система мыслится как социализирующая. Сейчас одним из способов помешать человеку связаться с родственниками служит помещение его в ШИЗО, в так называемую тюрьму в тюрьме, где письма запрещены. Если делать это слишком часто, то у человека теряются социальные связи. Такие тенденции есть. В какую сторону будет развиваться нынешняя пенитенциарная система – карательную или социализирующую – будем смотреть.

В повседневной жизни эпистолярный жанр практически исчез и перешел в обмен посланиями в интернете. Тем не менее, письма-артефакты заключенных не только знакомят с лагерной историей середины 20-го века, но и дают посетителю выставки повод начать дискуссию о связи прошлого с современностью.

Светлана СЕЛИВАНОВА.