Плохие дороги смертельно опасны

Недавно недалеко от Визинги произошла страшная авария. По злой иронии судьбы, в ДТП погибли родственники одного из руководителей дорожной компании, обслуживающей именно этот участок дороги.

Люди погибли из-за того, что автомобиль угодил на бровку, которая оказалась ниже основной дороги. А дорожное полотно не выровняли потому, что на этот вид работ не были выделены деньги. И этот случай, увы, далеко не единственный. Похоже, что сегодня вся дорожная отрасль республики находится в «аварийном состоянии».

Дорожники плачут

Еще два месяца назад на пленуме рескома профсоюза работников автомобильного и дорожного хозяйства обсуждалась плачевная ситуация в дорожной отрасли. Было заявлено, что финансирование отрасли настолько плохое, что ставит под угрозу безопасность движения.

При этом АО «Коми дорожная компания» (КДК), на балансе которой находится 2500 км автодорог, пребывает в бедственном состоянии. Сейчас в компании работают около 1200 человек. Из них 800 рабочих придется уволить, если КДК не получит нормального финансирования.

Обо всем этом профсоюзники написали в правительство Коми. И вот дождались ответа…

Прибавки не будет?

21 декабря состоялся очередной пленум профсоюза дорожников, в котором участвовали и представители правительства. Председатель рескома Иван Урсу сообщил, что профсоюзный комитет получил два ответа — от спикера Госсовета

Надежды Дорофеевой и заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева. В «депутатском письме» сообщается, что на заседании межведомственной комиссии, где рассматривался проект закона о бюджете на следующий год, «принято решение проработать вопрос о выделении дополнительных средств на содержание дорог и внести изменения в закон».

А вот правительственный ответ, мягко говоря, удивил собравшихся. Там, в частности, сказано, что «в настоящее время ведется работа по формированию бюджета на 2019 год, который в значительной мере будет зависеть от оценки объемов контрактов планового периода. При этом убытки от содержания дорог, по сложившейся практике, должны быть перекрыты объемами контрактов на ремонт». По мнению профсоюза дорожников, это значит, что изменений не планируется.

Почувствуйте разницу

В ответе Константина Лазарева говорится, что по принятому в республике нормативу содержание одного километра дороги обходится в 274 тысячи рублей в год, а для содержания всей сети дорог необходимо 4,5 млрд рублей, что превысит годовую величину всего дорожного фонда республики. А ведь надо еще и ремонтировать дороги, мосты, устраивать дренажные системы, укладывать водопропускные трубы, что много больше, чем требует содержание трасс. Между тем в том же ответе отмечается, что стоимость содержания дороги федерального значения «Вятка» равна 1,27 миллиона рублей (то есть в три раза больше!).

Возникает вопрос: за счет чего же тогда местная дорожная компания обслуживает дороги и даже ремонтирует их? Как заявил Иван Урсу, дорожники вынуждены покрывать разницу за свой счет. Компания экономит на материалах, а главное — на оплате труда. Зарплата рабочих зачастую не дотягивает до прожиточного минимума, в некоторых семьях денег не хватает даже на еду. Рабочие просто в отчаянии, многие увольняются.

В том же ответе из правительства отмечается, что «объемы и виды работ,

предусмотренных госконтрактами, определены исходя из минимальных требований, позволяющих обеспечить безопасность движения». Другими словами, в стоимость содержания дорог не закладывается весь комплекс работ. И потому дорожники вынуждены некоторые работы не делать — на это нет денег.

Участники пленума отметили, что в настоящее время большинство основных маршрутов в республике находится в плачевном состоянии. Опять прозвучало предупреждение о том, что мост через Вычегду возле села Слудка разрушается прямо на глазах. Говорилось также и о том, что в неудовлетворительном состоянии даже школьные маршруты, до которых не доходят руки во многих районах.

P.S. Часть профсоюзного актива предложила перейти к серьезным действиям — вплоть до забастовок. Однако после долгих дебатов было принято решение еще раз обратиться к главе республики с просьбой принять меры и найти дополнительное финансирование. Но это, как говорится, станет «последним китайским предупреждением».

Анатолий ПОЛЬКИН.