Жители микрорайона «Полевая» села Корткерос уже не первый год жалуются на отсутствие дорог. По их словам, в межсезонье, дождливую погоду не могут проехать к домам ни личный транспорт, ни карета скорой помощи.

Деньги — в грязь

— В феврале этого года руководитель администрации села Корткерос Игорь Андреев отчитался, что было сделано в 2019 году, и поделился планами на 2020-й. Он заявил, что Корткерос наконец решит проблему бездорожья, — рассказывают корткеросцы. — Мол, выделены деньги на ремонт дорог — порядка 20 миллионов рублей, из них 6,5 миллиона потратят на дороги нашего микрорайона. И что же — деньги потратили, а толку нет! Перед выборами начали ремонт: грунтовую дорогу засыпали песчано-гравийной смесью. Но после этого стало только хуже.

По словам сельчан, они ожидали, что выкопают канавы, сделают водоотвод, но дорожники только засыпали ямы песком. К тому же все их труды были смыты первым же проливным дождем.

— 19 сентября никто не смог отсюда выехать, машины увязли в песчаной жиже. 21 сентября подъехал грейдер — думали, будут ровнять колеи, а они обратно растолкали насыпь от дома № 15 до дома № 19. И теперь там ложбина, — говорит жительница дома по ул. Солнечной. — Оказывается, соседу пришла в гараж вода, он пожаловался в администрацию села, а те решили проблему «дистанционно». У нас в последнее время многие вопросы так решаются — по телефону, без выезда…

Квест на Полевой

Первые участки на строительство жилых домов в микрорайоне «Полевая» администрация села Корткерос стала выделять в 1996 году. Появились улицы Светлая, Подгорная, Ручейная, Овражная, Цветочная, где сейчас более ста домов. Но новоселья люди смогли справить лишь в 2002 году, когда туда провели электричество. Затем подвели воду, но дороги до сих пор нет.

Жители микрорайона передвигаются по ямам и колеям с осторожностью. Дорога по ул. Светлая соединяет частный сектор с центром населенного пункта, с магазинами, детскими садами, школой и поликлиникой. Выйти на главную дорогу и остаться чистым — такой квест обитатели микрорайона проходят каждый день. К ним сюда таксисты не ездят и «скорая» тоже. Преодолевать полосы препятствий не в силах даже грузовые авто.

В течение нескольких лет сельчане своими силами ремонтировали дороги: таскали камни с полей, дробили старый шифер, кирпичи, засыпали шлаком, но этого хватало только на короткое время. Здесь нужен капитальный ремонт дорог.

Укатали катком

«Трибуна» обратилась в администрацию села Корткерос с вопросом: устраивает ли их качество дорог после ремонта или есть претензии к дорожникам?

— Претензии были. К примеру, на улице Цветочной есть сырой участок, из-за чего постоянно образуется колея, там должны выкопать канавы и осушить. Ручейную должны еще сделать. А на улицах Светлая, Подгорная, Овражная — хорошо. Я сам живу на Овражной и могу это утверждать, — говорит ведущий инженер администрации села Корткерос Алексей Жулидов. — У нас была задача: привести в нормативное состояние, то есть убрать ямы — их отсыпали песчано-щебеночной смесью (60% песка и 40% щебня). Дорожное полотно поднялось на 30-40 сантиметров. Где были канавы, мы их не поправляли, восстановление канав запланировано на 2021 год.

После первого дождя появилась колея, но на следующий день подрядная организация (ООО «Трударенда») грейдеровала и укатывала ее катком. Недочеты в работе дорожников будут восстанавливаться за счет подрядчика по трехлетней гарантии. Вообще, дорога постепенно должна встать, уплотниться, утрамбуется и станет очень хорошей, — уверяет Алексей Жулидов.

Тем не менее, жители микрорайона «Полевая» намерены обратится в прокуратуру, чтобы надзорные органы проверили, как местные власти тратят миллионы на ремонт дорог, а по сути ничего не меняется.

Екатерина МАКАРОВА.