В связи с аварией, произошедшей на городских канализационных очистных сооружениях 24 декабря 2022 г., прокуратура Воркуты по поручению прокурора Коми Н. Егорова провела проверку исполнения законодательства со стороны органов местного самоуправления.



В ходе проверки было установлено, что общий объем долговых обязательств ООО «Водоканал» составляет свыше 2 млрд рублей, при этом за период возбуждения дела о банкротстве текущие обязательства организации превысили реестровые, что является прямым признаком неплатежеспособности компании. С учетом общего объема обязательств предприятие не способно самостоятельно поддерживать надлежащее состояние объектов водопроводно-канализационного комплекса.

29 июня 2021 г. решением собрания кредиторов ООО «Водоканал» на конкурсного управляющего была возложена обязанность направить в адрес администрации Воркуты предложение о расторжении по соглашению сторон договора аренды муниципального имущества, однако это обращение должностными лицами городской администрации было оставлено без внимания.

Результаты прокурорской проверки свидетельствуют, что вопреки требованиям закона администрация Воркуты не организовала надлежащее водоснабжение и водоотведение на территории городского округа, переложив указанную обязанность на предприятие, длительное время находящееся в стадии банкротства, а также исполнять предусмотренные договором аренды обязанности по надлежащему содержанию водопроводно-канализационного комплекса. Имея на руках всю информацию о неудовлетворительном состоянии канализационных очистных сооружений и необходимости срочной комплексной реконструкции, а также о нахождении ООО «Водоканал» в стадии банкротства и неспособности данного предприятия поддерживать объект в нормативном состоянии, необходимые меры должностными лицами администрации приняты не были.

Материалы проверки прокуратура Воркуты направила в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения 6 марта 2023 года воркутинский следственный отдел СУ СКР по Республике Коми возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Воркуты.