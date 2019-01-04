Почему чиновники игнорируют законы страны?

26 декабря 2018 г. по инициативе прокуратуры Усть-Цилемского района состоялась встреча со слушателями «Школы безопасности граждан пожилого возраста». Представители районной прокуратуры ответили на вопросы. Больше всего пенсионеров волновали оплата квитанций на ТКО и порядок подачи претензий в случае несогласия с условиями предоставления услуг по вывозу ТКО.



Член экспертного Совета при главе Коми Александр Чупров обратился к работникам прокуратуры с вопросом: «Почему согласно федеральному закону «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ и Положению Центрального Банка № 579-П АО «Коми энергосбытовая компания» и ООО «Ухтажилфонд» не используют специальный банковский счет № 40821, предназначенный именно для тех, кто предоставляет коммунальные услуги?»

Сотрудник прокуратуры ответил следующее: «По каждому конкретному договору мы не можем действовать индивидуально, т.е. это должна быть мера, принятая в целом для того, чтобы урегулировать эти отношения, как регионального оператора, который предоставляет эту услугу на территории всей Республики Коми, так и платежного агента, который тоже выступает агентом на территории республики, выставляя свои квитанции.

Да, в законе № 103-ФЗ указано, что платежный агент должен иметь специальный банковский счет. Контролирует этот процесс (открыт ли специальный банковский счет платежным агентом) непосредственно налоговый орган. Поэтому все обращения, которые поступили к нам по данному факту, мы направим в ИФНС по г. Сыктывкару, где зарегистрировано АО «Коми энергосбытовая компания». По закону непосредственным органом, который занимается данными проверками, является ФНС.

Для подобных организаций предусмотрена административная ответственность за отсутствие у них специального банковского счета с начальными цифрами № 40821. Если у юридического лица данный факт нарушения подтвердится, он обязан будет со своей стороны провести мероприятия по открытию данного счета. Если же и после этого он не предпримет никаких мер, то налоговый орган обяжет его сделать это через суд».

Александр Чупров попросил уточнить: «В квитанции за оплату ТКО нет специального счета № 40821, там указан расчетный счет АО «Коми энергосбытовая компания» с начальными цифрами № 40702. Могу ли я на законном основании не оплачивать выставленный мне счет, ссылаясь на закон

№ 103-ФЗ и положение Центробанка России № 579-П?»

Сотрудник прокуратуры: «На ваше усмотрение. В принципе, вы являетесь получателем услуги».

Собравшиеся на встрече участники «Школы безо-пасности граждан пожилого возраста» приняли решение направить заявления в Управление ФНС России по Республике Коми (вышестоящую инстанцию) по причине того, что АО «Коми энергосбытовая компания» территориально относится к ИФНС по г. Сыктывкару, а ООО «Ухтажилфонд» — к Межрайонной ИФНС № 3 по Республике Коми.

Огласили весь список

30 декабря на сайте «Рассвет над Печорой» размещено обращение к населению Усть-Цилемского района, где, в частности, говорится об основных претензиях к «мусорной» реформе:

— отсутствие должной и своевременной информации о реформе для населения;

— непомерно высокий тариф;

— ежемесячная оплата новой «услуги» без учета реальных объемов ТКО для каждого гражданина;

— отсутствие ясной дорожной карты сбора ТКО (в данном случае – в Усть-Цилемском р-не);

— навязывание населению заключения кабального договора;

— отсутствие необходимой инфраструктуры и постоянно действующей дорожной коммуникации;

— незавершенность юридического спора между ООО «Ухтажилфонд» и АО «Экопром»;

— отсутствие современных технологий (раздельный сбор, переработка);

— отсутствие специального банковского счета № 40821.., непрозрачность потока денежных средств».

Авторы призвали поддержать начатую акцию и заполнить соответствующее заявление, форма которого размещена в сети по адресу https://vk.com/club96402327?w=wall-96402327_1138

Подготовил Анатолий ПОЛЬКИН.