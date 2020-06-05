Почему людей, которые тушат пожары, не могут обеспечить бесплатным питанием?

«Это абсурдная ситуация!»

Коми республиканская организация профсоюза работников лесных отраслей обратилась с открытым письмом к врио главы Республики Коми, депутатам Госсовета РК и региональным отделениям политических партий. Ниже мы приводим текст письма (в сокращении).

«В течение, как минимум, пяти лет складывается беспрецедентная по абсурдности ситуация с обеспечением работников ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» бесплатным питанием. Питание должно обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, но в перечне мероприятий по организации тушения пожаров эти средства не предусмотрены.

Рослесхоз, по инициативе Рослеспрофсоюза, еще в мае 2018 г. направил в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные нормативно-правовые акты в части совершенствования регулирования охраны лесов от пожаров, принятие которого позволит расходовать средства субвенций федерального бюджета на обеспечение питания, однако ничего не изменилось. Сохраняется ситуация, когда за счет средств федерального бюджета можно закупить топливо для техники, занятой на тушении лесных пожаров, но нельзя обеспечить питание работников, которые управляют этой техникой. А ведь люди, борясь с лесными пожарами, по несколько суток в отрыве от дома и какой-либо цивилизации…

Между тем отсутствие питания для «лесопожарных» нарушает «Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.10.2015 г. № 835н. Там четко указано, что при направлении работников на тушение лесного пожара работодатель обязан в том числе обеспечить работников запасом продуктов питания минимум на трое суток.

Этот вопрос вновь был озвучен во время видеоконференции Президента РФ по ситуации с паводками и пожарами 27 апреля 2020 г. По итогам совещания В. Путин поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ Д. Кобылкину решить вопрос с обеспечением бесплатным питанием и водой именно работников лесопожарных формирований. Однако в утвержденном перечне поручений в п.1а Правительству РФ поручено «обеспечить предоставление бесплатного питания и снабжение питьевой водой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета работников пожарной охраны и добровольцев (волонтеров), участвующих в тушении пожаров, в срок до 1 июня 2020 г.».

Мы считаем данную формулировку не совсем корректной, потому что ее можно по-разному толковать. Так, вполне вероятно, что под «работниками пожарной охраны» будут рассматриваться только работники и служащие Государственной противопожарной службы, осуществляющие тушение пожаров в населенных пунктах. Таким образом, проблема обеспечения питанием работников лесного хозяйства решена не будет. Кроме того, несмотря на указанный срок исполнения этих поручений президента, финансирование до сих пор не предусмотрено!

Нельзя рассматривать человека труда только как единицу рабочей силы. Призываем вас предпринять необходимые шаги, чтобы существующая проблема была разрешена раз и навсегда!

Считаем необходимым:

1. Ускорить решение вопроса по обеспечению питанием на законодательном уровне, а именно оценить проект Рослесхоза о внесении изменений в постановление Правительства РФ

№ 837 от 29.12.2006 г. «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» с точки зрения достаточности и правомерности расходования средств субвенций федерального бюджета.

2. Продолжить работу по внесению изменений в Лесной кодекс РФ в части включения мероприятий по обеспечению бесплатным питанием работников, участвующих в тушении пожаров, в перечень мероприятий по организации тушения пожаров с соответствующей корректировкой методики выделения субвенций и порядка расходования средств субвенций.

3. Для обеспечения питания работников в текущих условиях (до изменений в нормативно-правовой базе) изыскать возможность финансирования без ассигнований из федерального бюджета».