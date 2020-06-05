Почему наша республика оказалась рядом с Чечней – в хвосте туристического рейтинга?

Коми вне зоны доступа

Из-за пандемии коронавируса для массового туриста заграница теперь недоступна. А посещение отечественных южных курортов (и не только их) сопряжено с неожиданными проблемами: одни рейсы на авиа- и железнодорожный транспорт отменяются, другие переносятся… Вероятно, подорожают и билеты.

Что же, будем отдыхать дома! Только где? К сожалению, внутренний туризм у нас в регионе не стал полноценной отраслью экономики. Попробуем разобраться почему.

Мартышкин труд

Программу по развитию туризма правительство Коми утвердило еще в 2010 году. Вроде как серьезный документ, расписанные в нем шаги по становлению туристической отрасли должны были дать результат к 2020 году, то есть прямо сейчас. Понятно, что об этих прожектах уже никто из чиновников даже и не вспомнит. Здесь как раз тот случай, когда можно сказать, что бумага все стерпит.

Кстати, если судить по бумагам, то согласно официальному документу, утвержденному правительством Коми (во времена правления Вячеслава Гайзера), у нас должен активно развиваться и водный туризм. Под него планировалось создать даже государственную корпорацию, которая занялась бы дноуглубительными работами на катастрофически мелеющих реках, обустройством причалов, закупкой речного транспорта для перевозки туристов и т.д. После вложения в этот «водный прожект» бюджетных средств (речь первоначально шла о двух миллиардах рублей) к нему должен был подключиться малый и средний бизнес. Как известно, результат оказался нулевым, к реализации концепции развития водного туризма даже не приступали.

А ведь над этими грандиозными планами работали сотни чиновников из всех муниципалитетов. И все впустую. С Гайзера и его команды теперь какой спрос? С осени 2015 года часть верхушки Коми оказалась за решеткой, остальные разбежались. Но сменившему арестованного губернатора Сергею Гапликову в принципе никто не мешал развивать внутренний туризм. Однако вместо развития появились лишь новые бумаги, в которых решение этих задач отодвинуто аж до 2035 года. Затем и сам Гапликов спешно покинул республику, ничего не добившись.

А где же индусы?

Кстати, Сергей Гапликов пытался лично участвовать в рекламе региона. Однажды на публичном мероприятии он заявил о том, что Интинский район… прародина индусов. А их более миллиарда! И все якобы мечтают посетить гору Народную (главная вершина Урала), которую просветленные мудрецы в Индии считают святым местом, а потому могут видеть ее за тысячи километров. Просто фантастика! Одним словом, деньги от иностранных туристов должны были хлынуть в Коми рекой. Осталось только чуть подождать.

Я специально поинтересовался мнением известных историков насчет индусов. Но специалисты лишь недоуменно пожимали плечами. Откуда что взялось в бедовой голове экс-главы региона – загадка.

Конечно, всякий может сказать глупость, с кем не бывает. Только в данном случае зачем было распространять такие «откровения» через провластные средства массовой информации? Впрочем, среди чиновников всегда хватало услужливых дураков.

Красиво расписано

Вернемся к упомянутым выше проектам. В них красиво расписано, что у нас тут все есть – одних только озер около 70 тысяч! Почти 15 процентов от общей площади Коми занимают особо охраняемые природные территории. Гордость региона – национальный парк «Югыд ва», Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. На туристической карте региона отмечены сотни интересных объектов.

По любым раскладам выходит, что у нас есть все для того, чтобы не делить с той же Чечней (куда по понятным причинам даже за бесплатно далеко не каждый рискнет поехать) места в нижней части рейтинга туристической привлекательности российских регионов.

Понятно, что нам на Москву и Санкт-Петербург равняться не стоит, а вот на Карелию – вполне. Тамошние власти не имеют возможности рассчитывать на поступления в бюджет от деятельности нефтегазовых компаний, поэтому им приходится зарабатывать на продаже тех же туристических продуктов.

«Долго будет Карелия сниться»

Вообще, Карелия умеет себя «продавать». Ролики о прелестях здешнего туризма, о красоте карельских природных ландшафтов постоянно мелькают на федеральных каналах.

Но главное все же – деловой подход к сфере туризма. В 2015 году доля туристического кластера в валовом региональном продукте Карелии составляла 7,8 процента. В 2020 году этот показатель доведут до 8,2 процента. Отметим и другой ключевой показатель – число занятых в сфере туризма: 2015 год – 2800, 2020 год – 3750. Цифры весьма солидные, если учесть, что в Карелии проживает чуть больше 600 тысяч человек. И надо еще учитывать, что к сфере туризма «пристегнута» та же торговля, мелкие компании и самозанятые, которые также обслуживают туристов, предоставляя транспорт, жилье…

Ничего подобного в официальных документах, принятых в Коми, нет, само понятие туристический кластер (то есть объединение организаций, предоставляющих услуги в этой сфере) не применяется по причине отсутствия массового турпродукта. В документах есть лишь благие пожелания, не подкрепленные конкретными цифрами. А раз нет конкретики, нет и ответственных за результат. С кого спрашивать, когда в Коми при прежнем главе было упразднено Агентство по туризму? Теперь есть Министерство культуры, туризма и архивного дела.

Нужны рабочие места

Согласно данным Росстата, доля работоспособного населения в Коми, занятого в малом и среднем бизнесе, составляет чуть больше 12 процентов. Этот весьма скромный (даже по российским меркам) показатель впору уполовинить: из-за режима самоизоляции многие малые предприятия прекратили свое существование или находятся в предбанкротном состоянии.

Очевидно, что массовая безработица сейчас только набирает обороты, на высокие поступления в бюджет от нефтегазового сектора экономики в обозримом будущем вряд ли стоит рассчитывать. Поэтому надо учиться жить в нынешних реалиях, создавать новые рабочие места, в том числе и в сфере туризма, как это делает наша «хозяйственная» соседка Карелия.

Ни дорог, ни изюминки

В Коми есть немало мест, заманчивых для туристов. Но проблема в доступности. К тем же всемирно известным мансийским болванам на плато Маньпупунер (Троицко-Печорский район) просто так не добраться, нет нормальных дорог, отсутствует должная инфраструктура, да и цены кусачие.

У этнопарка в селе Ыб (Сыктывдинский район) другая проблема – нет изю-минки, ради которой сюда мечтали бы попасть туристы, хотя потенциал огромный. В свое время велись разговоры о создании здесь «парка юрского периода»: в речной зоне имеются выходы отложений с фрагментами скелетов ихтиозавров и плезиозавров. Требовалось обустроить на Сысоле специальную смотровую площадку для туристов. Но все ограничилось одними разговорами.

Многие в последнее время ездили в этнопарк, чтобы посмотреть на лосят, завезенных сюда с лосефермы, расположенной в поселке Якша (Троицко-Печорский район). Теперь нет даже лосят – этой весной их задрал медведь, который непонятным образом залез на охраняемую территорию.

Признание экс-прокурора

Пару лет назад я совершенно случайно узнал, что частым гостем в Коми является бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Он со своим другом – известным российским писателем Валерием Поволяевым – постоянно выезжает в верховья Выми, где обустроена частная база отдыха. И, судя по их отзывам, гости в восторге. Таких искренних и проникновенных признаний в любви к северной природе мне не доводилось раньше слышать от москвичей. Каждый раз, покидая таежные места, они берут с собой воду с притоков Выми – «самую вкусную в мире».

Понятно, что у экс-прокурора и знаменитого писателя широкий круг общения. И они всячески рекламируют нашу природу. Но этого, конечно, мало. И пока власти региона бездействуют, на массовый туризм можно не рассчитывать.

Тропы забвения

Если в Усть-Куломе чуть отойти от районной администрации в сторону Дома культуры, то можно наткнуться на такое вот сооружение. Что на нем начертано, уже толком не разобрать, да и, похоже, оно уже утратило свой первозданный вид, поскольку сейчас выглядит весьма нелепо.

На самом деле это памятник. По имеющейся информации, его установили в 1988 году в честь 350-летия села. Установили, а потом забросили. И таких печальных примеров в Коми, увы, немало. Но если мы столь небрежно относимся к памятным знакам, проявляем равнодушие к собственной истории, то чего ждать от туристов? Чем мы их можем заинтересовать?

Сергей МОРОХИН.