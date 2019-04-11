Почему нельзя убивать пауков?

В Сыктывкаре 9 апреля состоялись финальные встречи турнира «Что? Где? Когда?» на коми языке.

В этом году в игре приняли участие 14 команд, в трех турах знатокам нужно было дать ответы на 12 вопросов. Интересно, что к их составлению подключились музеи и библиотеки. Особенностью игры этого сезона стало и то, что были и видеовопросы.

Самым интересным был признан вопрос председателя Союза писателей республики Елены Козловой. Она спрашивала у знатоков: почему у коми нельзя было убивать пауков? Оказалось, что это насекомое считалось у коми полезным, потому что именно оно переносило на своей паутине души умерших людей в мир мертвых через огненную смоляную реку.

В итоге III место досталось команде Коми национальной гимназии, II место – команде музыкально-драматического театра «СыКомТеВЧук», а I место завоевала команда Издательского дома Коми «Ас й\з». Все участники получили дипломы, а финалистам вручили денежные сертификаты.