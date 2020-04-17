Почему нынешней весной охотники не смогут отправиться с ружьем в тайгу?

Весенняя охота в Коми должна была начаться в южных районах с 1 мая. Но из-за пандемии коронавируса решили ее отменить. Охотники с этим не согласны и подготовили петицию с требованием не лишать их сезонного промысла.



Петицию разместили в сети 10 апреля. Как следует из ее текста, уже доказано, что водоплавающая дичь переносчиком COVID-19 не является. Уезжая в тайгу, охотник изолирует себя от общества. По словам членов общества охотников, можно ввести ограничения на передвижение (ограничить доступ к угодьям приезжим), но полный запрет на охоту вводить не нужно. Также в петиции отмечается, что на организацию безопасной выдачи путевок еще есть время.

Как пояснили «Трибуне» в охотуправлении Минприроды республики, регионам рекомендовано не открывать сезон весенней охоты в условиях действующих ограничений для граждан. Решение об ограничении весенней охоты принимается главой республики Коми. Пока такого документа нет. Но это было бы разумным решением для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В большинстве охотничьих регионов она закрыта. В соседних, Кировской и Архангельской, областях тоже планируют закрыть охоту. Хотя там официально подтвержденных случаев больных в пять раз меньше, чем в Коми.

По словам специалистов Минприроды, охотники тоже находятся в группе риска. Никто не застрахован от вируса. Заразиться COVID-19 можно везде, а в данном случае, к примеру, в самом обществе охотников, куда они обратятся за разрешением установленного образца.

Сейчас населению оказываются только жизненно важные услуги, а охота к таковым не относится, – сообщили в охотуправлении Минприроды Коми. – Поэтому выдача разрешений на охоту и охотничьих билетов приостановлена. Дистанционно их не выдать. Далеко не все пользуются электронным порталом, но даже он предполагает, что за разрешением охотник все равно приходит в общество. То есть в любом случае будет контакт с должностным лицом. По нашим данным, в прежние годы за путевками на весеннюю охоту в Коми могут обратиться до 25 тысяч человек. За разрешением на участие в весенней охоте только в Сыктывкаре в день лично обращались до 300 человек, в других городах и районах – до 100 человек.

Не получится ли так, что без разрешения законопослушный охотник автоматически превратится в браконьера? На этот вопрос в региональном министерстве ответили:

– Это исключено. Но здоровье человека важнее его права на охоту. Разве стоит добыча одного селезня жизни человека? Ведь все знают, что болезнь протекает очень тяжело, есть летальные случаи. Существуют административная и уголовная ответственность за нарушение правил охоты. А в данном случае речь идет еще и о нарушении режима самоизоляции. Мы понимаем, что охота пуще неволи, мы сами охотники. Однако в данной ситуации лучше остаться дома.

В Минприроды уточнили, что соответствующий документ касаемо весенней охоты в Коми на нынешний год появится в ближайшие дни.

Екатерина МАКАРОВА.