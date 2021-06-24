Почему он перья не распускает? Не думайте об овощах свысока – у каждого из них свой «характер»

В «Трибуну» регулярно поступают письма от дачников. Мы выбрали самые характерные вопросы и попросили ответить на них специалиста-агронома с большим стажем.

Капризный лук

– Почему желтеет лук на грядке и что нужно делать?

– Если лук начал желтеть неожиданно, а почва на грядке сухая, скорее всего, проблема кроется в том, что растение страдает от «жажды». В первой половине лета лук поливают дважды в неделю, во второй половине – раз в неделю. Норма полива – 6-8 л на 1 кв.м. Естественно, в засушливую погоду огород поливают чаще. Лук поливают водой температурой 18-25°C прямо под корень, желательно в первой половине дня. Когда верхний слой почвы подсохнет, грядку необходимо подрыхлить.

Еще одна возможная причина, по которой у лука желтеют кончики пера, – нехватка микро- либо макроэлементов в почве.

Как правило, чаще всего речь идет о недостатке азота. При дефиците этого элемента перья лука растут короткими и утолщенными. При этом окраска у них не здоровая зеленая, а желтоватая.

Чем подкормить лук, чтобы не желтел? Азотсодержащими удобрениями. Лучше всего использовать органику – настой навоза и мочевины (на 10 л воды берут 1 ст. перепревшего коровяка и 1 ст.л. мочевины и настаивают несколько дней).

«У природы нет плохой погоды», – поется в известной песне. Вот только овощи на грядке так не считают! И затяжные дожди, и длительная засуха, и аномально холодное, и слишком жаркое лето одинаково плохо влияют на урожай. По этой причине желтеет и семейный лук, и репчатый, и порей. Увы, абсолютно устойчивых к капризам погоды видов лука нет. Остается лишь надеяться на милость природы к луковому урожаю, вовремя поливать лук в жару и укрывать его во время сильных похолоданий.

Жара и прохлада

– Моя соседка по даче поливает овощи и цветы вечером. А вот другая считает, что поливать лучше днем…

– Главные правила полива просты. Июнь в этом году жаркий, поэтому поливать овощи лучше утром, так они проще переживут жару. Днем поливать их нельзя – в полдень почва сильно нагревается, а вода всегда холоднее, и корни от резкого перепада температуры испытывают стресс.

Вечером тоже не желательно – влажная почва в сочетании с ночной прохладой могут спровоцировать вспышку грибных болезней. Чтобы удержать влагу, замульчируйте грядки. Она предохранит почву от быстрого высыхания. В качестве мульчи можно использовать свежую траву, сено, солому, опилки.

Огурец проголодался

– Слыхала, что для хорошего сбора огурцы надо подкармливать?

– Удобрения для подкормки огурцов можно не только купить в магазине, но и приготовить самим. Такие подкормки обладают определенным преимуществом: их компоненты вы подбираете на свое усмотрение и готовите непосредственно перед применением. В дело идут дрожжи, зола, хлеб, куриный помет, луковая шелуха, а также разные настои. И, что самое интересное, такие подкормки отлично работают. Вот несколько проверенных рецептов.

Одно из действенных удобрений, которые можно приготовить в домашних условиях, – это настой на основе хлебопекарных дрожжей, содержащих немало питательных веществ (белки, ценные минералы, микроэлементы, аминокислоты). Строго говоря, «кормить» такой настой будет не сами растения – дрожжи, попав в почву, усиливают активность полезных микроорганизмов, живущих в ней, оживляют почвенную микрофлору, стимулируют ускоренное разложение органических веществ и улучшают структуру грунта. А уже за счет этого растениям легче усваивать полезные элементы из почвы.

Как на дрожжах

Как приготовить «удобрение» из дрожжей? 200 г свежих дрожжей нужно растворить в 10 л воды и настоять 3 суток в теплом месте. Раз в день зреющую подкормку следует помешивать.

Вносить такое удобрение нужно под корень, обязательно после полива огурцов (чтобы не обжечь корневую систему).

На один куст должно приходиться по 0,5 л дрожжевой подкормки. Данное удобрение не только стимулирует рост огурцов, но и защищает их от вредителей, являясь своеобразным природным фунгицидом. Только возьмите на заметку, что такую подкормку следует проводить не чаще 2-3 раз за сезон и не чаще чем раз в две недели.

Злоупотреблять дрожжевыми подкормками нельзя, поскольку они обедняют почву, «вытягивая» из нее калий и перенасыщая грунт азотом. Поэтому, чтобы не нарушать баланс питательных веществ в почве, дрожжи советуют «гасить» древесной золой или применять совместно с калийными удобрениями (сернокислым калием или кальциевой селитрой).

Мария ИГНАТОВА,

агроном, Сысольский район.