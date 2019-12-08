Почему Республика Коми «пролетела мимо кассы»?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении грантов регионам, в которых самые эффективные губернаторы и органы исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства 3 декабря.

Гранты получат 50 субъектов Федерации, занявших первые 50 мест рейтинга, говорится в пояснительной записке к документу. Наилучшие показатели зафиксированы в Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Эти субъекты в итоге получат в свои бюджеты весомую прибавку — по 1,5 млрд рублей.

Еще 18 регионов (в числе которых Башкирия, Дагестан, Пермский край, Тульская, Воронежская, Омская и Новосибирская области, Югра и др.) получат чуть более миллиарда.

Из 11 регионов СЗФО в заветном списке оказались шесть. Помимо Санкт-Петербурга дотацию получат также Ленинградская, Калининградская и Вологодская области, Карелия и НАО. Грант Ненецкому округу, к слову, составит всего 332,4 млн рублей. Но, согласитесь, что это лучше, чем просто «дырка от бублика», которую получила наша республика.

Чем мы хуже Чукотки?

Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям. Это, в частности, уровень доверия к власти (президенту, руководству регионов), численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество окружающей среды и т.п. Напомним, что перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей регионов (всего их 15) утвердил президент страны в декабре прошлого года. До 1 апреля текущего года главы регионов должны представлять в правительство доклады о достигнутых показателях.

Таким образом, показатели, представленные правительством Республики Коми, которая является регионом-донором, оказались хуже, чем у вечно дотационных Адыгеи, Калмыкии и Чукотки.

Цифры в конверте

Недавно Кремль выявил также рейтинг доверия российским губернаторам. По данным РБК, на специальном семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который прошел в Подмосковье 7-9 ноября, «краснеть» пришлось представителям Хабаровского края и Архангельской области. Итоги рейтинга озвучил первый зам. руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Каждому вице-губернатору раздали в конверте данные KPI (ключевых показателей эффективности) по его региону. Цифры были подготовлены на основе георейтинга ФОМа — закрытого исследования, которое проводится несколько раз в год. Помимо данных по рейтингу доверия президенту и губернатору, которые ложатся в основу KPI, были приведены цифры опросов еще по целому ряду показателей для каждого субъекта — отношение жителей к внешней политике президента, миграционной политике, экономической политике правительства, отношение к «Единой России», уровню социального самочувствия граждан.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли Ингушетия, Курганская и Курская области. В пятерке аутсайдеров, помимо Архангельской области, также Еврейская автономная и Иркутская области, Красноярский край и Республика Коми.

Эксперты подготовили для участников семинара позитивные и негативные «кейсы» — то есть примеры, как надо и как не надо работать. В качестве негативных рассматривались Архангельск и Коми. Оба вице-губернатора, как пишет РБК, объяснили проблемы низкого рейтинга несогласием жителей со строительством мусорного полигона на станции Шиес.