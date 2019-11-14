Почему сысольское село Вотча лишилось трактора?

«Ты народом не прикрывайся!»

— А кто теперь огород вспашет, поможет на уборке картошки? — с таким вопросом обратились в «Трибуну» пенсионерки Луиза Болдыгина и Альбина Азимова. — У большинства селян своей техники нет, а огород — у каждого. У кого-то скотина — за сеном ехать надо. Нужно и дрова привезти. У нас в Вотче этим занимался фермер Владимир Бобров. Плату он брал по-божески, недорого. Но вот беда: отобрали у него технику…

Услуги населению

За последние 20 лет село Вотча изрядно опустело, сейчас здесь немало брошенных домов. Но ведь тем, кто остался, надо как-то выживать. К Владимиру Боброву — депутату районного Совета — люди часто обращаются за помощью.

— Сейчас, увы, высоких гостей мы почти не видим, а раньше представители республиканской власти к нам в район приезжали часто, — рассказывает В. Бобров. — Например, Гайзер собирал нас, депутатов, и спрашивал: «Как будем работать?» Его интересовало наше мнение. В один из таких приездов я попросил помощи — технику для оказания услуг населению.

Трактор МТЗ-80 и к нему комплект оборудования (плуг, сенокосилка, культиватор, грабли, пресс-подборщик) фермеру Боброву дали в 2014 году. Районная администрация заключила с ним договор аренды. В договоре значилось: для оказания услуг населению при весенне-полевых работах, заготовке кормов, поставке дров, очистке дорог в зимний период.

Давай возвращай!

Фермер платил за аренду трактора по 2 тысячи рублей в месяц. Причем «оказание услуг населению» прибыли не приносило. Ведь это самое население едва сводило концы с концами и зачастую просило «услугу в долг».

— Я помогал не только

вотчинским, обращались жители деревни Пустошь, поселка Первомайского и даже Исанево, — рассказывает Владимир Бобров. — Иногда и совсем по другим делам: например, у кого-то застряла машина, надо вытащить, спасатели вели работы и тоже попросили поддержать техникой и т.д.

Летом 2017 года у трактора сломался «движок». Ремонт обошелся в 70 тысяч рублей. Но даже в то время, пока техника ремонтировалась, фермеру нужно было платить за нее налоги. Не говоря уж об арендной плате.

В том же году администрация МР «Сысольский» прислала претензионное письмо, где говорилось, что фермер просрочил арендную плату. Появились долг, пени, неустойка…

Районная администрация потребовала вернуть имущество, в противном случае грозила судом. Общая сумма составила почти 26 тысяч рублей.

Пока Бобров раздумывал, как расплатиться с ремонтом и налогами, администрация подала иск в Арбитражный суд. Затем появился исполнительный лист о взыскании с Боброва задолженности, а также об изъятии у него арендованной техники.

Бобров еще успел провести прошлую «посевную кампанию» — весной помог односельчанам вспахать огороды. После этого трактор у него отобрали.

— Изъятую у меня технику могли бы передать администрации сельского поселения. Тогда бы люди не пострадали.

Не твое дело

По словам Владимира Афанасьевича, примерно половину долга он все же выплатил, оставалась небольшая сумма. Бобров признает, что виноват. Но…

— Кроме сельскохозяйственных, я выполнял для села и другие работы. Привозил дрова для сельского клуба, мусор вывозил. Оплата за такие работы обычно бывает в конце года. Могли бы посчитать, договориться, оформить взаиморасчет…

Фермер обращался за советом в разные инстанции, но ему везде отказали. А один молодой чиновник даже прикрикнул: «Изъяли технику — сам виноват! Ты народом-то не прикрывайся!»

Бобров стал считать: есть у него и пенсия, и земля, где можно овощи выращивать. Есть маленькая пилорама. От «услуг населению» денег он получал немного, больше было хлопот. В общем, с голоду фермер не умрет. Другой вопрос: как будут выживать односельчане? «А это не твоего ума дело!» — дали понять ему чиновники.

Людмила КУДРЯШОВА.