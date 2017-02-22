Почему ухтинские дети «плавают» на уроках

Родители детей из ухтинского поселка УРМЗ бьют тревогу. В поселковой школе № 4 — потоп.

Как рассказали «Трибуне» родители ребят, школьная кровля протекала не один год. Родительский комитет обращался с жалобами во все инстанции. Летом 2016 года кровлю ухтинской школы № 4 все-таки отремонтировали. Как оказалось, зря радовались. Стало хуже, чем было.

Сырость и плесень

— Потоп случился сразу после новогодних каникул, — рассказывают родители. — Течет сверху донизу. Ведра стоят на первом этаже, в раздевалках, в детской рекреации, в спортзале (там уже и пол гниет). В кабинете химии и находящемся под ним кабинете биологии бегут ручьи. Стены черные от плесени и грибка, краска вздыбилась, здание разрушается.

По словам обратившихся в «Трибуну» родителей, ремонт кровли был некачественный. Материалы, которые использовались, не пригодны для северных условий, не держат тепло. Поэтому снег на крыше тает, а вода просачивается и льется чуть ли не на головы детей.

— Был бы хороший хозяин, он бы приостановил работы, чем столько денег напрасно тратить, — считают родители. — Ведь директор школы был предупрежден. Знали об этом и в управлении образования, в управлении капитального строительства. А теперь все приходят, смотрят, охают и ахают. А толку нет, полтора месяца дети «плавают».

Родители обеспокоены и здоровьем своих детей, поскольку они продолжают посещать покрытую грибками и плесенью школу. По их мнению, пока выясняют, кто виноват, детей могли бы распределить из «гнилой» школы в другие. Поблизости есть школа № 2, гуманитарно-педагогический лицей, школа № 10 и школа соседнего поселка Озерный. Но им сказали — транспорта, чтобы возить ребят, нет ни у школы, ни у управления образования.

Поселок УРМЗ (Ухтинский ремонтно-механический завод) один из самых больших в Ухте. В средней школе № 4 учатся не только маленькие жители поселка, но и дети из других населенных пунктов города, включая саму Ухту. Общее число — 277 школьников. Само здание кирпичное, трехэтажное, было построено в 1948 году. Крыша плоская, поэтому снег там постоянно накапливается.

Директор провел экскурсию

Директор школы № 4 Сергей Сидоров не согласен с мнением родителей о том, что руководство ничего не делает. Когда начались проблемы, он поставил в известность управление образования, администрацию города, управление капитального строительства. Более того, по словам директора, он собрал родителей и провел экскурсию по школе, чтобы они сами увидели своими глазами проблемные места.

— Сергей Сергеевич, родители говорят, что якобы изначально знали — материал для ремонта использовали некачественный.

— Я не эксперт и не могу ответить на этот вопрос. Сейчас в школе была комиссия из администрации города и управления образования. Также отправили претензионные письма в управление капитального строительства и непосредственно подрядчику. Пока — никаких ответов. Мы лишь приняли меры по расчистке кровли от снега. Больше сделать ничего не можем.

— А пока дети будут учиться в «затопленной» школе?

— Ни один директор или педагог не позволит, чтобы на голову детей капала вода. Эти кабинеты мы закрыли, но уроки проводятся, учебный процесс не пострадает. Физкультура — пока на лыжах. А потом договоримся с лыжной базой, она у нас рядом со школой. Перевозить ребят в другие школы смысла нет. Организация перевозок за два-три дня не решается. Надеюсь, к следующему учебному году школа будет готова как положено.

Такого же мнения и начальник управления образования Наталья Безносикова:

— Заказчик ремонта — школа, смету составили специалисты управления капитального строительства, мы лишь выделили необходимую сумму из местного бюджета. Был заключен договор после проведения аукциона с воркутинской компанией ООО «Эксперт-групп». Подрядчику направлены претензии.

Екатерина МАКАРОВА.