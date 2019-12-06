Почему в Княжпогостском районе откладываются выборы главы?

В Коми финиширует череда выборов руководителей муниципалитетов. На прошлой неделе в Троицко-Печорске Алексей Целищев сменил Илью Сидорина. В Ухте депутаты единогласно утвердили на новый срок Магомеда Османова. В пятницу, 6 декабря, состоятся выборы градоначальника Сыктывкара. А вот в Княжпогостском районе дата избрания нового главы переносится уже в третий раз.

Сейчас в качестве и.о. главы администрации Княжпогостским районом «рулит» Анатолий Немчинов. До этого Немчинов был заместителем руководителя муниципалитета Вячеслава Ивочкина. Прежний глава покинул свой пост в феврале с.г. и стал фигурантом уголовного дела о так называемых «формальдегидных домах». Кстати, А. Немчинов проходит по тому же делу свидетелем.

Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен в октябре. Комиссия утвердила требования к кандидатам: в частности, претендент должен проработать «на должностях высших и главных групп должностей муниципальной службы не менее трех лет или же проработать на руководящих должностях не менее пяти лет».

В первый раз процедуру отменили из-за того, что были нарушены сроки извещения о проведении конкурса.

Вторая попытка тоже закончилась фиаско. Местный Совет неожиданно выдвинул новое требование к кандидатам: необходимый служебный стаж увеличили до 15 лет. Группа княжпогостских депутатов заявила, что сделали это специально «под

Немчинова»: из всех соискателей только у него был такой стаж. Депутаты пожаловались в прокуратуру, и новые требования пришлось отменить.

«Вопрос о власти»

Эту коллизию депутаты попытались разрулить на сессии, состоявшейся в конце ноября. Однако Анатолий Немчинов на сессию не явился, сославшись на болезнь. Оказалось, что подписывать документы в его отсутствие некому — заместители «исполняющего обязанности» главы не имеют на это права!

Вроде бы простая формальность, однако пока нет приказа «с печатью», любой документ, подписанный действующими замами А. Немчинова, — это просто бумажка, не имеющая юридической силы. Первый же суд может признать его незаконным. Таким образом, если Немчинов снова заболеет или уйдет в отпуск, в районе возникнет «правовой вакуум».

Причем эта ситуация продлится еще долго. 4 декабря депутаты получили сообщение, что исправленные условия конкурса будут рассматриваться на сессии 19 декабря. Как рассказал член конкурсной комиссии Юрий Комков, если депутаты посчитают условия приемлемыми и это подтвердит прокуратура, сессия назначит дату выборов главы, после этого условия конкурса должны быть напечатаны в районной газете. На проведение самого конкурса по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» отводится порядка 70 суток. Таким образом, выборы могут состояться не раньше марта.

Анатолий ПОЛЬКИН.