Почему в столице Коми стремительно растет плата за проезд?

Как уже сообщалось, с 1 июня возрастет стоимость проезда на сыктывкарских автобусных маршрутах (№№ 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54). Цена билета подскочит на два «целковых» и составит 28 рублей. Это уже второе с начала года подорожание билетов в столице Коми.

Руководство Сыктывкарского автопредприятия (САТП-1) объясняет, что новый тариф вводится с начала лета в связи с увеличением ставки НДС и ростом цен на топливо и запчасти. Но так ли это на самом деле?

Строго говоря, НДС здесь вообще ни при чем (налог увеличили на 2% еще в первом полугодии 2019-го). Что же касается инфляции, то и тут все далеко не однозначно.

«Затратный» метод

Ежегодные скачки транспортных тарифов (на 10-12%) опережают общий темп инфляции (по официальным данным – 5%). Но еще больше вопросов вызывает сам механизм ценообразования.

Сейчас автобусные тарифы считаются по затратному методу: берутся текущие расходы за нынешний год, высчитывается плановый рост цен на электроэнергию, зарплату, запчасти, топливо и т.д. Все это суммируется, и получается смета затрат на будущий год. И уже исходя из «плановых» трат формируется определенная сумма, которая покрывается, с одной стороны, за счет доходов от продажи билетов, с другой — за счет муниципальных субсидий.

Теперь, когда цена достигнет 28 рублей, размер субсидий из бюджета тоже увеличится. А лишних денег в городской казне, естественно, нет.

«Теневая» выручка

8 декабря 2017 года Министерство транспорта страны издало приказ за № 513, который определил такую методику расчета цены проезда, которая учитывает все затраты перевозчиков. Но вот используется ли эта методика в расчете стоимости билета конкретно в Сыктывкаре — большой вопрос.

Дело в том, что для расчета необходимы базовые данные. Однако нет сведений о том, чтобы какая-то служба муниципалитета или республики недавно проводила исследование пассажиропотока (а это обязательное условие для изменения тарифа), подсчитала доходы с линии и расходы предприятия-перевозчика. Недавно ушедший от нас министр Николай Герасимов, курировавший транспорт, обещал сделать это еще в позапрошлом году, но не успел, а его преемникам, похоже, эти данные без надобности.

Последний раз затраты на перевозки изучались в 2013 году. Причем в рамках уголовного дела. Тогда этим занимались правоохранители и налоговая инспекция. Было установлено, что тогдашнее «ведущее» автотранспортное предприятие города «Альфа-Транс» при тарифе за проезд в 15 рублей и выполнении 45 процентов всех перевозок в городе за 8 месяцев собрало 768 миллионов рублей. Нетрудно подсчитать, что за год выручка составила более двух миллиардов рублей.

Тем не менее, судя по отчетам 2017 года, ООО «САТП № 1» «задекларировало» получение выручки за 12 месяцев в сумме 670 млн рублей. Это при том, что тариф вырос до 20 рублей, и можно предположить, что выручка составила даже не два миллиарда, а на 25 процентов больше.

С тех пор тариф вырос еще на 6 рублей, а с 1 июня он будет 28 «целковых». То есть вырастет еще на 14 процентов. Спрашивается: а что же с выручкой?

Непрозрачная схема

Если верить статистике, население Сыктывкара ежегодно прирастает на тысячу человек. Значит, увеличивается и пассажиропоток. Тем более что в связи с падением доходов многие жители столицы пересели с личных автомобилей на общественный транспорт. Сегодня в столице Коми, по самым грубым расчетам, с городских маршрутов собирается около трех миллиардов рублей.

А вот в чьих карманах или банках они оседают, депутаты горсовета знать, похоже, не желают. Они принимают те цифры затрат и расходов, что им дают муниципалитет и автоперевозчик. И все по той же затратной схеме. Ведь если расходы и доходы непрозрачны, можно свободно манипулировать цифрами, проверить их весьма затруднительно.

«Трибуна» поднимала эту проблему много раз, однако воз и ныне там. Расходы перевозчика по-прежнему неизвестны. Директор САТП-1

Александр Рукавишников, находящийся ныне под следствием, обещал поставить на автобусы тахографы и обеспечить их системой безналичной оплаты проезда (валидаторами). Увы, сделано это лишь на части маршрутов, поэтому говорить об учете просто смешно.

Создается впечатление, что в муниципалитете просто не знают, как вывести из тени финансовые потоки, которые, видимо, проходят «мимо кассы». Вопросом, кому выгодна подобная ситуация, по идее, должны озаботиться правоохранительные органы. Что же касается пассажиров, то для них предстоящее повышение платы за проезд — это очередной удар по кошельку.

Анатолий ПОЛЬКИН.