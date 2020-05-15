В минувшую среду в редакцию позвонил наш читатель Александр Туев из деревни Гажакерес, что в Усть-Вымском районе. Он сообщил, что уже больше месяца находится «под домашним арестом».



Причем выходить из собственного дома ему запрещено под страхом штрафа в десятки тысяч рублей: он, как предполагают медики, «поймал вирус». При этом никто его не лечит. К тому же у них с женой кончаются продукты…

В марте Александр Иванович проходил лечение в столичном кардиоцентре, где ему сделали операцию по установке стента (операция на сердечных артериях). 6 апреля он приехал в свою деревню, а 8 апреля в дом явились медики из районной больницы и взяли у него и жены тесты на коронавирус, обязав супругов находиться на самоизоляции. Инвалид второй группы и так-то не слишком стремился куда-то ездить или выходить, а после грозного предупреждения о штрафе и вовсе за пределы своего двора старался не показываться.

20 апреля медики нанесли новый визит, напугав тем, что тест оказался положительным. 29 числа они приехали снова, огорошив пенсионеров сообщением, что первый тест был отрицательным. А второй — положительный! Супругов опять заставили сидеть дома…

А 13 мая грозная «медпомощь» явилась снова: в этот раз оказалось, что все наоборот: два первых теста были отрицательные, а последний — положительный! И поэтому нужно не показывать носа за пределы своего дома, как минимум, еще 14 дней. Даже предписание пенсионеры получили, а в нем говорится, что штраф за нарушение предписания может увеличиться до 150 тысяч рублей!

Как рассказал Александр Иванович, волонтеры к нему приезжали один раз, да и то до дома не доехали из-за размытых дорог. Пришлось ему самому идти метров двести к машине и оттуда тащить четыре сумки с продуктами, хотя после операции ему запрещено поднимать тяжести.

Узник самоизоляции после этого обращался за помощью, но в волонтерском «штабе» ответили, что вездеходов у них нет, а потому приехать в Гажакерес они не могут.

Александр Иванович попросил рассказать в газете о своем положении. Он наде-ется, что выход из изоляции все-таки найдется…

Анатолий ПОЛЬКИН.