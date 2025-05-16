Под обломками «пирамиды» оказались сотни жителей северной Коми и южного Крыма, которые поверили в «скорую финансовую помощь»

«В 2019 году в «Трибуне» вышла статья «Не ждите скорую помощь». Там говорилось об обманутых пайщиках кредитного потребительского кооператива (КПК) «Фонд скорой финансовой помощи». Я тоже оказалась в их числе и после краха фонда не смогла вернуть свои деньги», – рассказала в письме наша читательница из Ухты.

«В прессе тогда было много шума, потом все затихло. Хотелось бы, чтобы «Трибуна» выяснила: кто из хозяев фонда понес уголовную ответственность и чем закончилась та скандальная история?» – спрашивает автор письма.

История продолжается

Увы, никакая справедливость в очередной раз не восторжествовала. Прошло много лет, но кооператив, объявленный банкротом, так и не расплатился по долгам. Никто из организаторов финансовой «пирамиды» не угодил за решетку. А его бывшая руководительница Елена Климовская до сих пор находится «в бегах». Возможно, она слишком быстро «бегает», и правоохранители за ней не поспевают. А может, просто не там ищут?

Впрочем, как это модно сейчас говорить, «не все столь однозначно». Как нам удалось узнать, расследование уголовного дела по махинациям КПК все эти годы не прекращалось, оно почти завершено и скоро будет рассмотрено в суде. Правда, скамья подсудимых, скорее всего, будет пустой. Что же касается пайщиков кооператива, то худо-бедно, а часть денег им потихоньку все же возвращают.

Чем соблазняли

Напомним, что КПК «Фонд скорой финансовой помощи» был зарегистрирован в 2011 году в Сыктывкаре, затем его офисы появились в Ухте, Ижме и Объячево. Всем желающим предлагали стать пайщиками кооператива, причем особенно «выгодные» условия сулили пенсионерам.

Пожилые люди, недовольные низкими банковскими процентами, до сих пор ностальгируют по советским колхозам и кредитной кооперации. И в лице очередного фонда они, вероятно, увидели некий симбиоз: кооператив – это по сути тот же колхоз, только финансовый. Поэтому клиенты легко соглашались с заманчивыми условиями: размещать в КПК вклады от 30 тысяч до 1,5 млн рублей на срок до полутора лет.

Первое время фонд СФП процветал – в него вступили сотни жителей столицы Коми, Ухтинского, Ижемского и Прилузского районов. Выплаты по завышенным (до 19,5%) ставкам, как водится, обеспечивались за счет притока новых клиентов, соблазненных агрессивной рекламой.

Более того, фонд и сам выдавал заемщикам деньги, выступая в роли «старухи-процентщицы», то бишь кредитной организации.

От Объячево до Алушты

Следующий «импульс развития» фонда СФП совпал с геополитическими успехами России. Недаром же «Крым наш» – началась экспансия кооператива на южный полуостров. К началу 2016 года появились филиалы фонда в Севастополе, Феодосии, Саки, Симферополе, Евпатории, Алуште и Керчи. Там, как и в Коми, пайщикам предлагался «пассивный доход» (то есть делать ничего не надо: разместил свою «денежку» – и жди барышей) по девяти программам: «Выгодная», «Срочная», «Пенсионная», «Ветеранская» и т.д.

Однако в 2016 году прозвучали первые тревожные звоночки: фонд начал задерживать выплаты. Поначалу менеджеры КПК объясняли это «чисто техническими проблемами». Однако проблемы нарастали, как снежный ком. К 2018 году задержки по платежам стали носить уже массовый характер.

А еще через несколько месяцев случилось то, что всегда бывает с любыми финансовыми «пирамидами» – крах. Причем это происходит как в тетрисе: несколько «ошибок», то есть финансовых дыр – и следует мгновенное обрушение всей игры. Кстати, тот факт, что этот фонд продержался аж семь лет, удивителен: даже удачливые «финпирамиды» в среднем живут не более одной пятилетки.

Осенью 2019 года стало известно, что кооператив находится в стадии ликвидации. В его отношении введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Андрей Богданов.

Объявлена в розыск

В начале февраля 2019-го полиция задержала председателя правления КПК «Фонд СФП» Елену Валентиновну Климовскую. Следователями СУ МВД по Коми было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).

Остальные руководители фонда, среди которых числились и родственники госпожи Климовской, по нашим данным, не стали фигурантами этого дела. И в «гордом одиночестве» бизнес-леди отправилась в Сыктывкарский следственный изолятор, где просидела несколько месяцев. А потом ее неожиданно выпустили из узилища. Правда, под подписку о невыезде.

Как говорится, шли годы… По делу о мошенничестве менялись следователи, но больше, собственно, ничего и не происходило. Климовская довольно долго ошивалась в Сыктывкаре, а затем, вероятно, с согласия правоохранителей, Елена Валентиновна отправилась в Крым – якобы навестить больного отца.

И там, на просторах Тавриды, ее следы загадочно обрываются. То есть эта коварная женщина обманула не только наивных членов кооператива, но и доверчивых следователей. Полиции пришлось объявить ее в розыск, причем – в международный. По одной из версий, г-жа Климовская эмигрировала. И сейчас, возможно, находится в Турции. Впрочем, не исключен и другой вариант – она до сих пор скрывается на российской территории.

Между тем возмущенные пайщики фонда настаивают, чтобы Елену Валентиновну все-таки осудили. Хотя бы – заочно. И не потому, что жаждут мести. Куда важнее другое: они рассчитывают, что обвинительный вердикт в отношении экс-председателя правления кооператива позволит им вернуть хотя бы часть своих средств по гражданским искам.

Чего ждать?

На сегодняшний день к фонду-банкроту предъявлено 257 гражданских исков. Речь идет только о тех пайщиках, которые обратились в суд. А многие просто решили не ввязываться в это хлопотное и почти безнадежное дело.

Среди обманутых граждан преобладают жители Сыктывкара, где и находился головной офис финансовой «пирамиды». Примерно треть – крымчане, остальные – ухтинцы и жители двух сельских районов Коми.

Погашение долгов перед истцами происходит не в порядке живой очереди, а пропорционально размеру их вкладов. Из расчета общей суммы платежей, полученных от реализованного имущества кооператива.

На торгах были проданы пока лишь два автомобиля и квартира в Крыму, принадлежавшие фонду. Это в сумме 12,5 млн рублей, которые пропорционально разделили на 257 человек. Таким образом никто из клиентов до сих пор полностью не вернул свои деньги.

Еще 2 млн руб., вероятно, поступят в фонд после ближайших торгов. Но даже после этого общий долг перед пайщиками составит порядка 100 млн рублей.

По словам конкурсного управляющего Андрея Богданова, трудно сказать, поможет ли реализация оставшегося у фонда имущества (например, земельного участка в городе Саки) закрыть все долги перед пайщиками.

А по нашим оценкам, даже в случае успешных торгов останется еще около 50 миллионов рублей долгов, по которым фонд вряд ли сумеет рассчитаться.

Постскриптум ____________________________________________________

Вход – рубль, выход – два

«Трибуна» столь подробно описывает последствия краха КПК «Фонд СФП» с единственной целью – предостеречь наших читателей.

Как бы мы ни ругали банки за то, что они обирают клиентов, там вклады все-таки не испаряются в одночасье. Это гарантируется самим государством. Зато у финансовых «пирамид» нет ни малейших гарантий. А чтобы в судебном порядке потом вытащить оттуда деньги, потребуются годы изнурительных тяжб. И в лучшем случае вы сможете вернуть лишь часть своих средств, к тому же обесцененных инфляцией.

К сожалению, реклама подобных кредитных «контор» до сих пор не запрещена. Но если вы увидите очередной призыв разместить свои сбережения под проценты, которые «намного выше банковских», будьте уверены: это, скорее всего, мошенники.

Не влезайте в финансовые «пирамиды». Вход туда, условно говоря, стоит рубль, а выход – два. Причем сами мошенники почти ничем не рискуют. Ведь даже при худших для себя раскладах они сбегут, к примеру, в ту же Турцию. И украденных у вас денег им вполне хватит на безбедную жизнь.

Владимир СУМАРОКОВ.