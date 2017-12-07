Под прицелом кремлевских башен

За последние полгода позиции главы Коми Сергея Гапликова в «Кремлевском рейтинге губернаторов РФ» претерпели серьезные изменения. И не в лучшую сторону.

Напомним, что этот рейтинг составляется Центром развития региональной политики (ЦРРП) два раза в год, весной и осенью, с целью вычленить тенденции, происходящие в региональной исполнительной власти. В его подготовке участвуют ведущие эксперты в сфере региональной политики, используются данные спецслужб об уровне спокойствия в регионах, экономические показатели и медиастатистика.

Шаткие позиции

Осенью 2016 года Сергей Гапликов входил в группу твердых «хорошистов». Весной 2017 года ему уже была поставлена оценка «четыре с минусом», что тоже неплохо. Но сейчас ситуация качественно иная. В ноябрьском рейтинге губернатор получил жирную «двойку». Это означает, что он не смог обеспечить себе личный электоральный рейтинг, не способен серьезно влиять на ситуацию в регионе, не нашел общего языка с местной элитой.

Кремлевские эксперты прогнозируют большую кадровую рокировку в Северо-Западном федеральном округе. Ротация может затронуть одновременно Мурманскую область, Республику Коми и Санкт-Петербург.

Как сообщает журнал «Профиль», который по традиции презентует губернаторские рейтинги, Сергей Гапликов считался одним из личных выдвиженцев Кремля и до недавнего времени числился едва ли не в фаворитах. Но в последнее время его позиции резко пошатнулись. Во-первых, накануне президентских выборов выяснилось, что в республике крайне негативная электоральная ситуация. Об этом свидетельствуют опросы, которые проводили непубличные структуры, но информация попала и в открытые источники.

Во-вторых, Сергей Гапликов довольно близко сошелся со структурами группы «Ренова» и лично Виктором Вексельбергом, что серьезно ударило по его аппаратному положению. По мнению экспертов, главная задача Сергея Гапликова состояла как раз в том, чтобы переформировать региональную экономику так, дабы отключить структуры «Реновы» от бюджетного финансирования. Кроме того, Коми также попадает в территорию развития «Северного морского пути» (например, строительство железнодорожной ветки «Белкомур»), а значит, на регион претендуют те же финансово-промышленные группы, что и на Мурманскую область.

Составители рейтинга включили Сергея Гапликова в группу губернаторов, имеющих «слабые позиции», это, по их мнению, свидетельствует о том, что его возможная отставка не станет сенсацией.

Не буди лихо, пока тихо

Впрочем, не стоит переоценивать значимость подобных рейтингов. Тем более что эксперты зачастую используют инсайдерскую информацию, в которой могут быть заинтересованы определенные финансово-промышленные группы. Однако последнее слово всегда за Кремлем, а он часто преподносит неожиданные сюрпризы.

Это касается и слухов о том, что весной следующего года Сергей Гапликов все-таки уедет в Москву, где будет работать в одном из федеральных министерств в составе нового кабмина, который Владимир Путин сформирует после мартовских выборов.

Но в любом случае, уедет Гапликов или останется, главная задача для него — обеспечить высокую явку избирателей на выборах президента. Сейчас это основной, с точки зрения Кремля, критерий эффективности губернаторов.

Дело в том, что многие избиратели (за исключением традиционно дисциплинированных пенсионеров) пока не очень понимают, зачем им приходить на выборы, если исход голосования предрешен — в победе Владимира Путина никто не сомневается.

Чтобы хоть как-то «взбодрить» электорат, в Коми придумали референдум о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту. Его предполагается провести в тот же день, когда страна будет выбирать Путина.

При этом ясно, что переноса столицы, конечно, не произойдет. Кроме того, есть риск «разбудить лихо»: часть так называемых «сердитых горожан» (в первую очередь — молодежь), привлеченная референдумом, может дать высокий процент протестного голосования в регионе. То есть многие проголосуют, например, за Ксению Собчак или Геннадия Зюганова. А за это в Кремле тоже по головке не погладят.

Сергей МОРОХИН,

Виктор СЕМЕНОВ.