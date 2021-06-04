Под угрозой массовых увольнений дорожников Коми вынуждают отказаться от достойной зарплаты

В канун Первомая «Трибуна» опубликовала материал «Рабочих превращают в рабов. Многие из них получают гроши, но при этом молчат».

Лидер республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу считает: «Рабочие сегодня перестали обсуждать на предприятиях любые вопросы социального характера. Они боятся преследования со стороны царьков-руководителей, которые пользуются своим положением, злоупотребляя и узурпируя права рабочих. Причина проста: они боятся, потому что для многих потерять работу – это обречь семью на прозябание и нищету».

На примере АО «Коми дорожная компания» (КДК) председатель республиканского профсоюза дорожников пояснил, как ущемляются права рабочих. Руководство КДК уже на протяжении семи лет снижает зарплату своим работникам, в результате чего ставка первого разряда снизилась почти в 2,5 раза. Это при том, что правительство региона во всех контрактах дорожных работ закладывает ставку первого разряда в размере МРОТ с 15-процентным коэффициентом, что составляет 14710 рублей. При таком раскладе специалисты высокой квалификации должны получать 60-70 тысяч рублей. А в АО «КДК» руководство опустило ставку 1 разряда до 6 тысяч рублей. По мнению председателя рескома, это не что иное, как злоупотребление властью, а потому профсоюз обратился за защитой прав дорожников в суд.

Не мытьем, так катаньем

Казалось бы, недавно назначенный руководитель АО «КДК» Лев Панченко должен был прислушаться к голосу профсоюза, пойти на переговоры. Однако вместо этого он начал борьбу с профсоюзными организациями в филиалах компании, расположенных в районах.

Рескому стало известно, что директор направил во все 10 филиалов письма, в которых, по сути, стал шантажировать коллектив тем, что если рабочие не откажутся от ОТС (отраслевого тарифного соглашения), гарантирующего им достойную зарплату, то произойдет огромное сокращение штатов.

Надо отметить, что профсоюзные организации разделились: часть соглашается с действиями руководства, но большинство поддерживает позицию республиканской организации, которую возглавляет Иван Урсу.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ существует положение, что решение по принятию Федерального ОТС вступает в действие, если за него проголосовало более 51 процента регионов Российской Федерации – как представителей работников, так и работодателей отрасли, а орган по труду РФ зарегистрировал и предложил на официальном уровне присоединиться к нему. При этом региональные соглашения в отрасли не могут снижать социальные гарантии работников отрасли, указанных в ФОС. А собрания с целью изменения условий на уровне одной компании – это похоже на сепаратизм и неисполнение существующего закона.

Под маской демократии

Тем не менее, руководство дорожной компании неделю назад созвало на обсуждение ОТС межотраслевой профсоюз, который за глаза называют «желтым» (раньше так назывались штрейкбрехерские профсоюзы, создававшиеся предпринимателями для раскола рабочего класса и срыва забастовочной борьбы). А представителей республиканской организации АО «КДК» не пригласили. Как считает республиканский профсоюз дорожников, расчет сделан на то, чтобы создать видимость «демократического обсуждения» вопроса. А по сути – это действия, направленные на отказ от ОТС. И. Урсу считает, что это очередная манипуляция с толкованием закона, который на уровне региона должен не обсуждаться, а выполняться.

Если взглянуть в корень происходящего, руководство АО «КДК» под угрозой сокращения штатов заставляет рабочих пойти на уступки и отказаться от гарантированной зарплаты, которая заложена во все контракты. И правительство подтвердило это в подписанном соглашении, заключенном еще в апреле.

Реском профсоюза дорожников обратился к министру отрасли Игорю Кузьмичеву с просьбой остановить противоправные действия руководителя АО «КДК» Льва Панченко, который добивается отказа рабочих своего предприятия от установленной законом оплаты труда.

На два раба – три прораба

Кроме того, председатель рескома предложил свой путь решения вопроса с исполнением условий отраслевого соглашения. Не ставить вопрос об отмене соглашения и принятии предложения руководства об установлении ставки первого разряда в размере 6 тысяч рублей, а наоборот, поэтапно повышать ее до уровня той, которая уже принята и утверждена трехсторонним соглашением. А для этого нужно провести аудит, произвести сокращение административно-управленческого аппарата, который раздут неимоверно, и он съедает ту зарплату, которая выделяется на нормативное количество работающих.

В противном случае реском будет ставить вопрос о разрешении данной проблемы на основании существующего законодательства, в том числе в соответствии со статьями 145 и 160 УК РФ (невыплата зарплаты и хищение чужого имущества, вверенного виновному). Как известно, пролетариату терять нечего, кроме своих оков.

Анатолий ПОЛЬКИН.