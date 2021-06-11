Подайте на бедность!? Коми просит у федералов 71 миллиард

Правительство Коми подготовило заявку на получение кредитов под свои инфраструктурные проекты.

В послании Федеральному собранию Президент России заявил о необходимости помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, регионы смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

В Коми подготовили такую заявку. Львиная доля, почти 50 млрд – это дорожная и мостовая инфраструктура. «Ее состояние сегодня – бич нашей территории, – заявил глава республики в интервью ТАСС. – У нас 253 населенных пункта не имеют круглогодичного сообщения. Порядка 60 тыс. человек, у которых возможность добраться до Сыктывкара только зимой по зимнику или вертолетом».

Вторая важная составляющая, указанная в заявке, – социальная. В Коми имеется большое количество школ, детских садов, больниц, которые требуют незамедлительного ремонта, полной реконструкции или нового строительства. «Мы хотим вложить около 7 млрд рублей в туристическую инфраструктуру. Внутренний туризм сегодня на подъеме, его поддержка – в приоритете. А у нас великолепные места, причем не только известные, такие как гора Манарага, Маньпупунер, есть широкий выбор локаций для экотуризма, который сегодня все более востребован», – отметил глава региона.

Кроме того, заявлены проекты реконструкции двух театров. У нас самый северный театр оперы и балета, он 1960-х годов, требует реконструкции. Плюс большая потребность в новом, достойном помещении для национального театра драмы, там очень сильная труппа, он очень востребован.