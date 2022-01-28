Подарок с барского плеча? Без ведома общественности здание бывшего роддома отдадут православной церкви

Недавно из газеты «Панорама столицы» сыктывкарцы с изумлением узнали, что красивое двухэтажное здание по ул. Бабушкина, памятник архитектуры, которому в этом году будет 116 лет, архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский планирует использовать под православную школу.



В заметке под заголовком «Благодарность мэру от архиепископа Питирима» владыка рассказал, что «сердечно благодарен властям муниципалитета и лично руководителю администрации Наталье Хозяиновой за выделение этого здания».

«Мы очень рады, что благодаря Наталье Семеновне сможем развивать систему детского православного образования в столице республики, — заявил владыка. – Приведем в порядок здание собственными силами при поддержке благотворителей. В настоящее время те из ребят, кто интересуется вопросами веры, постигают ее азы с первого по четвертый класс в православной школе в местечке Кируль на базе Вознесенского храма.Его настоятель возьмется за приведение в нормативное состояние здания, которое в последние годы не использовалось на системной основе. Тем самым мы распространим обучение до 11-го класса».

Напомним, двухэтажное здание расположено в исторической части города и представляет собой одну из его достопримечательностей. Несмотря на солидный возраст, здание прочное и надежное. Изначально оно имело всего один этаж, а в 1951 году архитектор Феофания Тентюкова подготовила проект, согласно которому здание «подросло».

Немного истории

Строительство дома № 11 по улице Суханова (нынче – Бабушкина) началось в 1908 году и продлилось вплоть до 1916 года. Сразу после завершения строительства здесь была открыта земская больница. 5 января 1922 года по решению совета коллегии Облздрава она стала областной, а в 1938-м здесь разместился городской родильный дом. Он работал вплоть до 1998 года. Интересно, есть ли где в архивах Минздрава количество юных сыктывкарцев, появившихся на свет в этом роддоме за 60 лет?!

В конце 80-х здание, к сожалению, стал одолевать грибок. С ним боролись, но с переменным успехом. Роддом закрыли и передали здание лечебному факультету Коми филиала Кировской государственной медицинской академии. Будущие медики учились там недолго, с 2014 года они перешли под крышу Сыктывкарского университета.

А теперь вопросы

Здание бывшего роддома было законсервировано. Свои виды на него имели разные структуры. Например, Национальный музей был не прочь перевезти сюда часть своих фондов и проводить открытые показы уникальных коллекций. Были разговоры, чтобы открыть там музей Сыктывкара. Министр культуры Сергей Емельянов присматривался к зданию, планируя занять его под министерство. Позже была идея открыть здесь МФЦ или разместить филиал Пушкинской гимназии, здание которой закрыли из-за аварийного состояния. В общем, когда вдруг горожан поставили перед фактом, что «роддом уплыл к епархии», многие были возмущены.

Люди стали задавать вопросы. Кто там будет учиться? Кто будет делать ремонт – владыка ведь постоянно просит прихожан пожертвовать то на крестильный храм, то на звонницу (на которую уже потрачено порядка 40 миллионов рублей, а требуется еще не менее пяти миллионов)? А кто будет учить детей? Разве у нас много учителей, знающих основы православия? И главное, почему факт «дарения» (или не дарения?) прошел мимо депутатов городского Совета?

Корреспондент «Трибуны» передал эти вопросы некоторым сыктывкарским депутатам. Один из них пояснил, что «Совет Сыктывкара не уполномочен решать вопросы хозяйственного характера и данный вопрос через Совет не проходил». А второй, видимо, более осведомленный, рассказал, что данное здание было в региональной собственности, поэтому решение принимал Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений. Значит, по идее церковникам за этот щедрый дар надо благодарить не столичного мэра, а самого губернатора Уйбу?

Редакции пояснили, что если у муниципалитета есть свободное помещение и существует НКО, которое нуждается в помещении (а РПЦ является НКО) и прошло отбор на конкурсной комиссии, то муниципалитет обязан предоставить помещение НКО. Вопрос: когда состоялся этот конкурсный отбор и почему секретарь епархии узнал о передаче здания так же как и все – из газетной заметки?

Игорь АРТЕМОВ.