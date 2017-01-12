Пока в Коми трещали морозы, спасатели работали в поте лица

За 8 праздничных дней спасатели 55 раз выезжали на срочные вызовы.

Так, 4 января на дороге Усинск — Печора в районе деревни Соколово, что в 50 километрах от города, из заглохшей машины пришлось эвакуировать водителя.

6 января похожий случай произошел на дороге Нижний Одес — Нефтепечорск в Сосногорском районе. В этот раз в машине находилось три человека. Людей пришлось эвакуировать спасателям. 7 января история повторилась на 15-м километре дороги Ухта — Печора: было эвакуировано три человека, в том числе 15-летний юноша.

В Вуктыле трое охотников на снегоходе отправились в лес, но техника не выдержала погодных условий, поэтому мужчины вызвали спасателей. Там же в районе реки Седью с 7 на 8 января эвакуировали четверых мужчин, у которых также перестал работать снегоход.

В Троицко-Печорском районе молодой охотник заплутал и пошел в обратную сторону от жилья, к тому же при переходе через ручей провалился под лед. Спасатели нашли пострадавшего и передали его врачам.