Полицейские признались, что у них «нет штучки», и начали выносить вещи из магазина

Половина одежды и текстиля на рынке Коми — контрафакт. Как сообщил недавно начальник управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Коми Владимир Данько, в 2017 году полиция выявила 109 преступлений в этой области.

«Мы провели 350 проверок, по результатам которых изъяли 1300 единиц контрафакта. Зачастую это спортивная одежда, обувь и инвентарь якобы известных брендов», — рассказал В. Данько. При этом он отметил, что торговля контрафактом процветает и в сельских районах. Так, в начале этого года только в одном из магазинов в Усть-Вымском районе было обнаружено и изъято две сотни контрафактных вещей.

«Интересное кино»

Между тем в редакцию «Трибуны» поступил видеоматериал, снятый камерой видеонаблюдения в магазине «Хороший» усть-вымского поселка Жешарт. На видео запечатлен четырехчасовой процесс изъятия товаров группой лиц, представившихся сотрудниками полиции.

В половине шестого вечера две женщины в форме и одна в цивильной одежде без предъявления документов и в отсутствие понятых стали выносить из складских помещений обувь и бросать ее в кучу перед кассой. Причем это «интересное кино» снято видеокамерой магазина. А вот сами полицейские, изымавшие товар, видеофиксации не производили.

Хозяйка магазина, находившаяся за пределами Коми, получив известие о вторжении чужаков, связалась по телефону с «представителями власти» и попросила объяснить визит полиции. На что ей ответили: «В магазине обнаружена контрафактная детская обувь, и произведена фото- и видеофиксация данных обстоятельств».

Через полчаса к женщинам в форме прибыла подмога из нескольких сотрудников полиции, которые подключились к выносу вещей, причем данные о прибывших в протокол не вносились.

«Заберем и привлечем»

Между тем видеокамера зафиксировала разговор двух сотрудников: «У нас нет штучки, которой опечатывают вещи. Она осталась в Айкино». Из этого диалога хозяйка сделала вывод: изъятие ведется без законных оснований, меры сохранности товара предприниматься не будут, опечатывание изъятого не может быть произведено. Куда и сколько было вынесено товара, видеокамера, естественно, не зафиксировала.

Зато магазинная камера зафиксировала, что понятые прибыли только через полтора часа после начала процесса изъятия обуви. К их появлению протокол уже был заполнен на нескольких страницах. Интересен такой факт: один из понятых попросил выпустить его на время (срочные дела на работе), но сотрудник полиции попросил его не уходить, пообещав премию от МВД. По мнению хозяйки магазина, это противозаконно и похоже на подкуп.

Если оценивать происходившее по тому, что засняла видеокамера, полиция не церемонилась с продавцами магазина, а когда при подписании протокола те отказались ставить свои подписи, уполномоченная Бабаева заявила: «Мы вас заберем в Айкино для установления личности… Привлечем по статье 19.3 к административной ответственности за неповиновение».

Предпринимательница считает, что сотрудники путем угроз и психологического давления пытались придать видимость законности этой акции.

Дело на миллион

Хозяйка магазина обратилась в следственные органы, написав объяснительную на 11 страницах. Она попросила проверить все сообщенные ею данные, предоставила видеозапись и заявила о возможном хищении принадлежащих ей вещей, которые она оценила примерно в миллион рублей.

Как это часто еще бывает, проверка сначала ничего предосудительного не нашла, и тогда женщине пришлось обратиться в другие органы. Как сообщили «Трибуне» в прокуратуре Усть-Вымского района, постановление о прекращении дела уже отменено, ведется дополнительная проверка. Сейчас, спустя три месяца, эти делом занимаются не только правоохранители, но и адвокатская контора.

Как считают юристы адвокатской конторы, в этой истории воплотилась старая пословица про чудака, которого заставили богу молиться. И теперь заваренную кашу придется расхлебывать не только руководству Усть-Вымского РОВД… Кстати сказать, о факте подобного изъятия товаров «Трибуне» рассказал и предприниматель из Удорского района.

Остается надеяться, что следующее заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Коми примет меры к тому, чтобы процесс изъятия контрафакта на местах проводился с соблюдением всех требований закона.

Анатолий ПОЛЬКИН.