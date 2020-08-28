Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский поручил проработать вопрос перевода территории лесфонда в районе станции Шиес в земли населенных пунктов, чтобы ее можно было использовать под индивидуальное жилищное строительство.

А. Цыбульский 26 августа совершил рабочую поездку в Ленский район, посетил территорию, где планировалось строительство полигона, пообщался с экоактивистами и сотрудниками ООО «Экотехнопарк». «Была задача посмотреть, как идет рекультивация: она идет критически медленно. Это правда. Нельзя сказать, что ничего не делается: формально какое-то передвижение сооружений есть, но тем не менее мы понимаем, что это пока еще далеко от того, что подразумевает рекультивация, и будем сейчас добиваться того, чтобы она происходила», – приводит пресс-служба слова А. Цыбульского.