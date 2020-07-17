Россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике.

Это прописано в новом законопроекте, подготовленном по поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Землю будут выдавать в пользование на пять лет, а затем «полярный гектар» можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Конечно, речь идет только об участках на сухопутной территории Арктики, в том числе в Мурманской и Архангельской областях, НАО, Карелии и Коми. Хотите кусочек тундры?

В Арктической зоне запустят программу бесплатной раздачи земли по аналогии с уже действующей программой «дальневосточного гектара».

Законопроект разработан Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, и, как говорится на сайте министерства, в ответ на просьбу ряда арктических регионов.

Известно, что в программе будут участвовать три субъекта РФ: Мурманская область, Ненецкий автономный и Ямало-Ненецкий автономный округа. В других арктических субъектах под действие программы попадут лишь отдельные муниципалитеты, в Коми это Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район.

На «полярном гектаре» можно будет построить дом или заняться бизнесом. Первые полгода программа будет действовать только для местных жителей, после — для всех россиян, включая тех, кто проживает за рубежом.

«Важно дать людям возможность выбрать ту землю, которая им действительно нужна и которую будет легко освоить, причем необходимо учесть интересы коренных малочисленных народов», – прокомментировал РИА-Новости генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

В профильном отделе Минпрома Коми по поручению Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в Правительстве Коми уже началась работа по подготовке и принятию нормативных правовых актов, устанавливающих преференции по региональным и местным налогам для резидентов Арктической зоны РФ.