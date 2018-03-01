Помимо официальных наград, олимпийцы получили 140 «бумеров» и десятки миллионов рублей

В минувшую среду Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды победителям и призерам XXIII зимних Игр в Пхенчхане.

Орденом Дружбы были награждены обладатели золотых наград, а также серебряные призеры соревнований по лыжным гонкам Александр Большунов и Денис Спицов.

Остальные спортсмены получили медали орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени. В их числе лыжница из Коми Юлия Белорукова, завоевавшая две «бронзы».

В тот же день на Васильевский спуск доставили 140 подарочных автомобилей. Золотые медалисты Игр стали обладателями BMW марки X6, серебряным призерам вручали BMW X4, а бронзовые получили BMW X3.

Но, как сообщает «Спорт-экспресс», одними автомобилями дело не ограничится. Министерство спорта России выплатит специальные премии медалистам Олимпиады — 4 миллиона рублей за «золото», 2,5 миллиона за «серебро» и 1,7 миллиона за «бронзу».

Кроме того, триумфаторы Игр традиционно получают выплаты от регионов, которые они представляют. Так, спортсмены-медалисты, представляющие Москву, получат от города премии, сопоставимые с федеральными. Речь идет о фигуристах Алине Загитовой, Евгении Медведевой и других серебряных и бронзовых призерах, шести хоккеистах ЦСКА, в том числе авторе победной шайбы в финале с Германией Кирилле Капризове. Таким образом, фигуристка Загитова получит 13 миллионов рублей.

Правительство Санкт-Петербурга выплатит 2,5 миллиона рублей за серебряную медаль в командном турнире фигуристу Михаилу Коляде, которого болельщики сочли одним из главных российских разочарований Пхенчхана. По 5 миллионов рублей каждый получат 15 хоккеистов СКА, взявших в Корее золото в составе сборной России. Даже пять участниц женской сборной России по хоккею, которая заняла на Олимпиаде четвертое место, получат по 600 тысяч рублей.

Если суммировать федеральные и региональные премии, то Коляда заработает 5 миллионов рублей, а хоккеисты СКА — по 9 миллионов каждый.

Выплаты от Татарстана получат лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаева, а также фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов («серебро»). Таким образом, представляющие Москву и Татарстан Тарасова и Морозов в сумме заработают по 7,5 миллиона каждый.

Половину от суммы призовых спортсмена получат подготовившие его тренеры. Кроме того, медалисты и их тренеры в течение года после достижения высокого результата будут получать ежемесячные выплаты от 10 до 90 тысяч рублей.

Лыжники Александр Большунов (три «серебра» и «бронза») и Денис Спицов (два «серебра» и «бронза») получили от губернатора Тюменской области Владимира Якушева денежные премии в размере 5 миллионов рублей. Помимо этого спортсменам были вручены сертификаты на две квартиры в Тюмени.

Кроме того, Большунов, являющийся уроженцем Брянской области (он представляет и этот регион), получит от нее выплату в размере 2,5 миллиона рублей — по 700 тысяч за каждое «серебро» и 400 тысяч за бронзовую медаль.

Таким образом, в сумме Большунов заработал 16,7 миллиона рублей премиальных.

Скелетонист Никита Троегубов («серебро») получит от властей Красноярского края 2 миллиона рублей. Столько же полагается и его тренеру Анатолию Челышеву. Уфимец Семен Елистратов, завоевавший в Пхенчхане «бронзу» в шорт-треке, получит от правительства Башкирии 500 тысяч рублей.

При этом все суммы — далеко не окончательные. Спортсмены могут получать премии от спортивных обществ, частных меценатов, фондов и т.д.

Какие выплаты от региональных властей получит наша землячка Юлия Белорукова, будет определено до конца этой недели.

P.S.

На всю команду не хватило ботинок

На Играх в Пхенчхане Россия заняла 13-е место — наихудший результат отечественной команды за всю историю зимних Олимпиад (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей). Из-за допингового скандала в Южную Корею не смогли приехать многие ведущие российские спортсмены.

А вот сборная Норвегии, занявшая 1-е место, установила абсолютный рекорд зимних игр — 39 медалей (из них 14 — золотые). При этом никаких премиальных от государства норвежцы не получат. В стране, где самый высокий в мире уровень жизни, такие подарки за счет налогоплательщиков делать не принято. Правда, норвежским медалистам обещали вручить по паре ботинок с олимпийской символикой. Но медалей у спортсменов оказалось столько, что ботинок на всех не хватило.