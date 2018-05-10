Посетители выставки познакомились с оружием и военным бытом солдат

9 мая столица республики превратилась в одну большую праздничную территорию. А на улице Ленина открылся настоящий арсенал: здесь работала историческая экспозиция под названием «Помню, горжусь!».



Инициатором выставки стали медицинский центр «Да Винчи», руководит которым офицер запаса Сергей Копылов, и Кировский военно-исторический клуб имени Григория Булатова. На столах и стендах были выставлены минометы, пулеметы, другие виды стрелкового оружия, а также военная форма советских солдат, предметы обихода и быта воинов. Посетители увидели эвакуационный госпиталь, медицинское оборудование, полевую кухню, фронтовую гармошку и керосиновую лампу, сделанную из снарядной гильзы, и даже старый патефон, который стоял в землянке. Посетители-подростки рассматривали оружие и охотно фотографировались с ним. А взрослые даже примеривали солдатскую форму, превращаясь на время в солдат Великой Победы (на снимке).

Михаил ЛЕСНИКОВ,

ветеран труда.