После аварии певица Ольга Сосновская прикована к больничной койке

Уже почти две недели народная артистка РК, солистка республиканского театра оперы и балета Ольга Сосновская лежит в больнице. Причем лежит в буквальном смысле: врачи запрещают ей вставать и даже сидеть. Певица получила серьезную травму — перелом позвоночника.

Опасные гастроли

11 ноября вместе с коллегами по театру — тенором Борисом Калашниковым и музыкантом оркестра Денисом Кочетковым — Сосновская возвращалась домой после гастролей в Ижевске.

До Кирова артисты добирались на поезде, а затем пересели в маршрутное такси. Отъехав всего 60 километров от Кирова, в 6.27 утра такси столкнулось с лесовозом.

Позже выяснилось, что 35-летний водитель большегруза, выскочившего на встречную полосу, был пьян. А за несколько часов до этого КамАЗ под его управлением совершил еще одно ДТП — протаранил столб и скрылся с места происшествия.

Все пассажиры маршрутного такси в момент столкновения с лесовозом были пристегнуты ремнями безопасности. Певец Калашников и музыкант Кочетков отделались ушибами, а вот Сосновской повезло меньше.

Труппа разделилась

— После аварии нас повезли в Юрьевскую поселковую больницу, — рассказала «Трибуне» Ольга Сосновская. — Там всем троим сделали рентгеновские снимки.

То ли снимки были некачественные, то ли юрьевские эскулапы не сумели в них разобраться, но врачи решили, что у Сосновской «всего лишь» перелом ребра, и предложили отвезти ее в кировскую больницу.

— Мы не согласились, сказали — поедем домой, — продолжает Ольга Александровна. — Мне сделали обезболивающий укол, и мы отправились в Сыктывкар. Я же не знала, что у меня перелом позвоночника и что мне нельзя двигаться! А уже в Сыктывкаре сама пошла в травмпункт, причем долго сидела в очереди. Сыктывкарские травматологи посмотрели снимки — и меня на «скорой» сразу же увезли в Республиканскую больницу.

— Ольга Александровна, артисты театра на гастроли в Ижевск ехали организованно — на большом автобусе. Как вышло, что вы возвращались на такси?

— После выступления в Ижевске труппа отправилась в Йошкар-Олу. Поскольку я, Боря и Денис не были заняты в «Севастопольском вальсе», мы решили ехать домой. Сначала — поездом. На кировском вокзале подошли к автобусу, который уходил в шесть утра, но там уже не было мест…

Цветы в палате

Руководство театра оперы и балета отменило спектакль «Травиата», где должна была петь Ольга Сосновская. В остальные постановки внесены замены.

Свой юбилей, который певица собиралась отметить в кругу родных и друзей 17 декабря, ей также придется отменить.

— Нужно пройти курс лечения, и все восстановится, обещали мне врачи. Я выполняю все их предписания, — сказала артистка.

По словам Ольги Сосновской, этот несчастный случай показал истинное отношение к ней со стороны руководства театра, коллег, друзей, поклонников.

— Каждый день ко мне приходят гости. Приносят цветы, домашние блюда. Звонят со всех уголков страны, из Таллина, из Германии, множество людей выражает свое сочувствие. Я очень благодарна и тронута, — призналась народная артистка. — Но, к сожалению, ни разу не пришел, не позвонил, даже не послал «эсэмэску» директор нашего театра. Видимо, считает, что не обязан. Для меня это удивительно. Думала, что я все-таки не последний человек в театре. Впрочем, не хочу об этом говорить…

За директора не отвечаю

Корреспонденту «Трибуны» в театре оперы и балета сообщили, что директор Дмитрий Степанов уехал на гастроли в Германию. Заменяет его Сергей Фещенко.

— Почему руководство театра не интересуется состоянием здоровья артистки? — спросили его.

— Борис Калашников и Денис Кочетков на больничный не выходили. Они в строю, выступают. Очень жаль, что у Ольги Александровны серьезная травма… Я лично сам к ней приходил, мы переписываемся, созваниваемся. А вот за Дмитрия Степановича я отвечать не могу.

— Кем были организованы гастроли? И почему трое артистов поехали на такси?

— Это были театральные гастроли, которые проходили с 7 по 13 ноября. Калашников, Кочетков и Сосновская участвовали только в первом спектакле в Ижевске. Они сами захотели вернуться. Мы им купили билет на поезд до Кирова. Оттуда они должны были ехать на рейсовом автобусе. Кто же знал, что такое случится?

Екатерина МАКАРОВА.