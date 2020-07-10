Федеральные власти утвердили программу развития российской угольной промышленности до 2035 года. Согласно этому документу, значительную поддержку получат Дальний Восток и Кузбасс. Как сообщает «Российская газета», программа не предусматривает поддержку Воркуты и Инты. Это ставит под вопрос судьбу обоих городов.
Такую политику диктует сложная ситуация на угольном рынке. Затяжное падение цен на уголь продолжается с 2018 года. По данным Infoline, в 2020 году в угольной отрасли России продолжают падать объемы добычи, что вызвано переходом европейских энергопотребителей на газ. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона высокая потребность в угле сохраняется, но ее удовлетворяют угледобывающие предприятия Дальнего Востока и Западной Сибири. В результате угольщики Северо-Запада оказались лишними: их продукция становится ненужной.
Этот вопрос обсуждался на недавнем совещании в Госсовете Коми. «В Инте угольная промышленность похоронена на долгие годы, — считает ученый Олег Бурый из УрО РАН. — Что касается Воркуты, то здесь все зависит от «Северстали». Если компания будет строить шахту «Уса-1», значит, город сохранит перспективы и на 30-е, и на 40-е годы, и дальше. Если шахты не будет, то, вероятно, Воркута разделит участь Инты».
Последний гвоздь в крышку гроба? Лишившись поддержки, вслед за Интой может угаснуть и «Заполярная кочегарка»
Федеральные власти утвердили программу развития российской угольной промышленности до 2035 года. Согласно этому документу, значительную поддержку получат Дальний Восток и Кузбасс. Как сообщает «Российская газета», программа не предусматривает поддержку Воркуты и Инты. Это ставит под вопрос судьбу обоих городов.