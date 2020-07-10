Последний гвоздь в крышку гроба? Лишившись поддержки, вслед за Интой может угаснуть и «Заполярная кочегарка»

На реке Вычегда в Корткеросе погибли мужчина и ребенок.

В Жешарте молодой человек спрыгнул с лодки и утонул.

Дачный вор отправился в колонию на пять лет.

Скрывавшийся в тундре три года призывник служить уже не будет.

В Прилузье выясняются обстоятельства смерти рабочего на делянке.

В Усть-Вымском районе на лето обосновались волки.

5 июля в квартире дома по улице Гагарина в Печоре во время хмельного гуляния двое собутыльников заспорили, и один ударил другого ножом в спину.