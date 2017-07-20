Последний шаг

В центре Сыктывкара в подъезде дома № 85 по ул. Первомайской скончался мужчина.

У него были проблемы с сердцем, а из-за отключенного лифта больному человеку пришлось подниматься на восьмой этаж по лестнице. Между третьим и четвертым этажами несчастный упал замертво…

Выяснилось, что УК «ЖилСервис», обслуживающая дом, не оплатила задолженность перед фирмой, которая занимается эксплуатацией лифтов. В городской прокуратуре подтвердили, что накануне жильцы дома жаловались на отключение лифтов. Но сразу после трагедии лифты снова включили.